Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında 4. sırayı alan Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in 2 sıra önünden yarışa başlayacak.

Meksikalı pilot sıralama turlarından sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Perez’e bu pisti sevdiği hatırlatılarak yaklaşmasına rağmen daha önde olamamasının kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorulduğunda Meksikalı pilot,

“Evet, en iyi 2. sektörümü yapamadım, bu da talihsizlik. Bir yandan da olumlu. Bence takım, yaşadığımız sorunları düzeltmek için sahip olduğumuz güncellemeleri getirme konusunda muazzam bir iş çıkardı.”

“Sadece aynı yönde daha fazlasına ihtiyacımız var. Ekip son sürat çalışıyor. Evet, son birkaç yarışta çok zor bir dönem geçirdik ama kesinlikle ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Sanırım bu, yılın başından bu yana araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme. Umarım bu yarın yarış temposuna da yansıyabilir. Ve evet, bu yönde ilerlemeye devam etmeliyiz.” diye cevapladı.

Perez’e buranın kendisi için özel olduğunu söylediği hatırlatıldı ve burada kendisini daha özgüvenli hissedip hissetmediği soruldu. Perez şöyle cevapladı:

“Evet, sanırım araba kendime güvenmemi sağlıyordu. Buraya tüm sezon boyunca sahip olduğum araçla gelmiş olsaydım, benzer bir sonuç elde ederdim. Sokaklarda kendime daha fazla güvenebildim. Ve evet, bunun yardımı oldu.”

Carlos Sainz ile yaşadığı engelleme olayı ve İspanyol pilotun yarın önünde başlayacağı hatırlatıldığında Perez,

“Evet, maalesef bugün yine karşı karşıya geldik. Ama her zaman sıkı ve adil bir şekilde yarışıyoruz.” D-diye yanıtladı.

Son olarak aracın öncekine kıyasla hangi yönde ilerlediği ve diğer pistlerde de bu ivmeyi devam ettirip ettiremeyecekleri sorulduğunda Perez şunları söyledi:

“Bence sadece denge gelişiyor, kesinlikle doğru yönde ilerliyor. Açıkçası çok fazla detaya giremem ama doğru yönde ilerliyor, ihtiyacımız olan da bu yönde daha fazla şey yapmak.”

“Evet kesinlikle bunu diğer pistlere de taşıyabiliriz, bence oldukça olumlu oldu ama daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu görebiliyoruz.”