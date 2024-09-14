Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında 4. sırayı elde eden Sergio Perez, seanstan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2024 Azerbaycan Grand Prix'si sıralama turlarında 4. sırayı alan Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in 2 sıra önünden yarışa başlayacak.

Meksikalı pilot sıralama turlarından sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Perez’e bu pisti sevdiği hatırlatılarak yaklaşmasına rağmen daha önde olamamasının kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmadığı sorulduğunda Meksikalı pilot,

“Evet, en iyi 2. sektörümü yapamadım, bu da talihsizlik. Bir yandan da olumlu. Bence takım, yaşadığımız sorunları düzeltmek için sahip olduğumuz güncellemeleri getirme konusunda muazzam bir iş çıkardı.”

“Sadece aynı yönde daha fazlasına ihtiyacımız var. Ekip son sürat çalışıyor. Evet, son birkaç yarışta çok zor bir dönem geçirdik ama kesinlikle ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Sanırım bu, yılın başından bu yana araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme. Umarım bu yarın yarış temposuna da yansıyabilir. Ve evet, bu yönde ilerlemeye devam etmeliyiz.” diye cevapladı.

Perez’e buranın kendisi için özel olduğunu söylediği hatırlatıldı ve burada kendisini daha özgüvenli hissedip hissetmediği soruldu. Perez şöyle cevapladı:

“Evet, sanırım araba kendime güvenmemi sağlıyordu. Buraya tüm sezon boyunca sahip olduğum araçla gelmiş olsaydım, benzer bir sonuç elde ederdim. Sokaklarda kendime daha fazla güvenebildim. Ve evet, bunun yardımı oldu.”

Carlos Sainz ile yaşadığı engelleme olayı ve İspanyol pilotun yarın önünde başlayacağı hatırlatıldığında Perez,

“Evet, maalesef bugün yine karşı karşıya geldik. Ama her zaman sıkı ve adil bir şekilde yarışıyoruz.” D-diye yanıtladı.

Son olarak aracın öncekine kıyasla hangi yönde ilerlediği ve diğer pistlerde de bu ivmeyi devam ettirip ettiremeyecekleri sorulduğunda Perez şunları söyledi:

“Bence sadece denge gelişiyor, kesinlikle doğru yönde ilerliyor. Açıkçası çok fazla detaya giremem ama doğru yönde ilerliyor, ihtiyacımız olan da bu yönde daha fazla şey yapmak.”

“Evet kesinlikle bunu diğer pistlere de taşıyabiliriz, bence oldukça olumlu oldu ama daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu görebiliyoruz.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Russell, sarı bayrak sırasında yavaşlamadığı için inceleme altında!
Sonraki haber Albon: "Williams'ın hava kutusu fanı hatasının altında 'hava koridoru elde etme çabası' yatıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Russell: "Podyumda bitirmek bonus oldu"

Russell: "Podyumda bitirmek bonus oldu"

Formula 1
Azerbaycan GP
Russell: "Podyumda bitirmek bonus oldu"
Azerbaycan GP Yarış: Sanal güvenlik aracı altında biten yarışı Piastri kazandı, Leclerc ikinci!

Azerbaycan GP Yarış: Sanal güvenlik aracı altında biten yarışı Piastri kazandı, Leclerc ikinci!

Formula 1
Azerbaycan GP
Azerbaycan GP Yarış: Sanal güvenlik aracı altında biten yarışı Piastri kazandı, Leclerc ikinci!
Canlı sohbet: Azerbaycan GP Yarış

Canlı sohbet: Azerbaycan GP Yarış

Formula 1
Azerbaycan GP
Canlı sohbet: Azerbaycan GP Yarış
Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Formula 1
Azerbaycan GP
Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı
Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş

Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş
Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"

Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"

Formula 1
Azerbaycan GP
Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Verstappen: "Kötü performansa rağmen fazla puan kaybetmedik"

Verstappen: "Kötü performansa rağmen fazla puan kaybetmedik"

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Kötü performansa rağmen fazla puan kaybetmedik"

Son Haberler

Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"

Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Colapinto: "Umarım Williams koltuğunu hak ettiğimi gösterebilmişimdir"
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı

Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Resmi: McLaren, pit ihlâli sebebiyle 5 bin euro ceza aldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye