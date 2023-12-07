Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'
Meksikalı pilot, Verstappen'le olan ilişkisinin takıma katıldığı 2021 yılından beri geliştiğine inanıyor.
Sergio Perez, Max Verstappen ile ilişkisinin geçtiğimiz yıllara göre geliştiğine inanıyor ve bu da Red Bull'un dominant Formula 1 aracını geliştirmesinde yardımcı oluyor.
Geçtiğimiz sene, sezon sonunda, Verstappen, Perez'le şampiyonada ikinciliği elde etmelerini sağlayacak takım emrine uymadığı için ikili arasında bir anlaşmazlık yaşanmıştı.
Meksikalı pilot, Verstappen'le olan ilişkisinin takıma katıldığı 2021 yılından beri, kendi açısından, nasıl geliştiğine dikkat çekti.
Perez, "Aramız oldukça iyi. Bütün bu mühendislikler ve yarışlardan sonra birlikte katıldığımız basın toplantıları, bence gayet iyi gidiyor."
"Zaman zaman farklı yönleri zorluyoruz ama aynı zamanda güçlü bir şekilde aynı şeyleri istiyoruz."
"Bu durum takımı olumlu yönde etkiliyor. Bu birlikte geçirdiğimiz üçüncü sezon, dolayısıyla iyi bir sezon oldu." dedi.
Perez, en büyük gelişmeyi açıkladı
2023 sezonu boyunca kendisini geliştirdiğini düşündüğü alanlardan biri sorulduğunda, "Bu araçla, onu nasıl kullandığım ve onu farklı pistlerde nasıl daha iyi şekilde kullanabileceğimle ilgili." diye cevap verdi.
"Bütün bunlar sayesinde, aracın performansını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimi anlama konusunda oldukça ilerleme kaydettim."
Verstappen, bu sezonki 22 yarışın 19'unu kazanarak Perez'in elde ettiği toplam puanın iki katını almış oldu.
Perez, geçtiğimiz yıllara kıyasla şuan Verstappen'i, "bambaşka bir seviyede" görüyor ve bu durum Max'in, dominant RB19 aracından en etkili şekilde yararlanmasını sağlıyor.
Perez, "Bunun üstesinden gelme şekli etkileyiciydi, muazzam bir iş çıkardı. O gerçekten bambaşka bir seviyede."
"Bunu görmek harika, tabiki hepimiz o pozisyonda olmak isterdik ama nihayetinde yalnızca bir şampiyon oluyor." dedi.
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
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