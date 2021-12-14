Perez: "Bu yıl hızlı fakat tutarsızdım"

Sergio Perez, Racing Point/Force India ile geçirdiği yılların ardından bu yıl Red Bull'da Max Verstappen'in takım arkadaşı olmuştu ve yılı dördüncü bitirdi.

Meksikalı pilot, son yarış Abu Dhabi'de Hollandalı pilotun galibiyete ulaşmasında kilit rol oynadı.

Yarışın ardından konuşan Perez, "Max'in şampiyon olması harika çünkü benim için ilk günden beri harika bir takım arkadaşı oldu ve takım da benim için harika."

"Takım arkadaşımı desteklemem gereken bir pozisyondaydım ve herkes adına çok mutluyum. Aslında biraz da üzgünüm çünkü sonunda takımlar şampiyonasını kazanamadık. Maalesef bazı noktalarda kötü şans peşimizi bırakmadı fakat artık gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Yılın geneline bakarsak, aslında hız anlamında gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Sadece tutarlı değildim. Yarışlarda pek çok kez Max'e yakındım, fakat düzenli olarak araçtan %100'ü çıkarmakta zorluk çektim, yani tutarsızlık vardı. Abu Dhabi'deki gibi yarışlar, hızımın olduğunu gösteriyor."

Son 12 aylık periyot sorulduğunda Perez, "Benim için çok yoğun bir 12 ay oldu. Gerçekten çok yoğun geçti. Perde arkasında pek çok iş yapıldı, baskı çok fazlaydı."

"Genel olarak üst seviye takımlarda yarışmanın getirdiği baskı çok fazla. Bu, her büyük takım için geçerli ve anlaşabilir bir durum. Bu yüzden artan baskının normal bir durum olduğunu düşünüyorum."

"Red Bull'da yarışırken herkes sizi izliyor, sizin yaptığınız şeylere bakıyor. Ayrıca sizler (basın) bir Red Bull sürücüsüne karşı daha sert oluyorsunuz ki bu da çok anlaşılabilir bir durum."

"Fakat kolay değildi, beni başka bir seviyeye getirdi. Max'in takım arkadaşı olmak da sizi yeni seviyelere çıkarıyor ve son derece mutluyum. Kariyerimin bu noktasından çok keyif alıyorum, çok mutluyum ve önemli olan da bu." dedi.

Verstappen'in ne kadar iyi olduğunu yakından görüp görmediği sorusuna Perez, "O gerçekten çok iyi bir pilot. Aracıyla bütünleşiyor. Sıralama turlarında çok iyi, yarışlarda çok iyi. O çok komple ve aynı zamanda deneyimli bir pilot. Sezon boyunca yaptığı şey efsaneydi, etkileyiciydi. Tüm övgüler ona gidiyor, araçla tamamen bütünleşmiş durumda." dedi.

Gelecek yıl sorulduğunda Perez, "Gelecek yıl için performansımı daha da artırmam gerekiyor, bu çok açık."

"Umarım bir gün bu tişörtlerde (şampiyonluk) 11 yazar, öyle olmasını umuyorum. Bu, benim en büyük hayalim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images