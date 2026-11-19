Formula 1 Las Vegas GP

Perez: “Bu takımda işini tutkuyla yapmayan hiç kimseye yer yok”

Cadillac'taki ilk sezonunda yaşanan operasyonel aksaklıklarını eleştiren Sergio Perez, takımın ilerleme kaydedebilmesi için her alanda gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Filip Cleeren Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 15:00

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cadillac ile Formula 1'e dönen ve kısa süre önce 300 Grand Prix startı barajını aşan Sergio Perez, takımın sezon başındaki çalışma anlayışını sert sözlerle eleştirdi. 2029'a kadar uzanan kontratını imzalamadan önce takımda ciddi bir aciliyet eksikliği gördüğünü belirten 36 yaşındaki Meksikalı pilot, CEO Dan Towriss liderliğinde kurucu takım patronu Graeme Lowdon'ın ayrılığıyla başlayan sezon ortasındaki yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi.

Las Vegas basın toplantısında konuşan Perez, takımdaki rehavete karşı net bir tavır sergiledi ve şunları söyledi: "Benim için ilk günden itibaren Formula 1'e sırf burada olmak için dönmediğim çok açıktı.”

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“Yeni bir takım olmamızla birlikte birçok insanın sadece burada olmaktan ve iyi vakit geçirmekten mutlu olduğu gibi bir his vardı. Bu, şahsen benim bir takımda görmek istediğim bir şey değil.”

“Fabrikada, pistte ve operasyonel alanlarda yüzde 100'ünü zorlayan bir takım olduğumuzdan emin olmak istiyorum çünkü ilerleyebilmemizin tek yolu bu. Rekabet son derece yüksek ve bence bu takımda işini tutkuyla yapmayan hiç kimseye yer yok.”

“Bu kişilerin ayrılması gerekiyor çünkü önümüzdeki yıllarda ilerleme kaydedebilmek için çok daha sıkı çalışmamız lazım."

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Perde arkasında teknik ekibin güçlendirilmesinde de rol oynayan Perez, bu hafta Baş Gelişim Mühendisi olarak göreve başlayan Red Bull’daki eski çalışma arkadaşı Craig Skinner ile Mercedes ve Aston Martin geçmişi bulunan Eric Blandin'in takıma katılmasını şöyle yorumladı: "Bu isimler Formula 1'de her şeyi başarmış insanlar.”

“Buraya sadece farklı bir projede kendilerini kanıtlamak istedikleri için geldiler. Ne kadar iyi olduklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla takıma çok şey katacaklarını düşünüyorum."

Öte yandan Perez, çaylak Colton Herta yerine takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 2027'de takımda kalmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi: "Bottas çok hızlı ve takıma önemli tecrübeler katıyor, ki tecrübe bence bu aşamada hayati önem taşıyor.”

“Pilot kadrosu haricinde takımın odaklanması gereken çok daha farklı konular olduğunu her zaman söyledim. Dolayısıyla artık bu konuyu ardımızda bırakabilir ve pit stop, strateji gibi operasyonel yeterliliklerimize odaklanabiliriz.”

“Çünkü son birkaç yarışta bu açılardan zayıftık ve gelişmemiz gerekiyor."

Sergio Perez, Cadillac

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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