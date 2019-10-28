Perez: "Bu sonuç benim için galibiyet gibi"
Racing Point'in kendi evinde yarışan pilotu Sergio Perez, lider takımların pilotlarının arkasında en iyi isim olmasının ardından bunun galibiyet gibi hissettirdiğini söyledi.
Yarışa 11. sıradan başlayan ancak önündeki yumuşak lastikli pilotlara kıyasla orta lastiklere sahip olan Perez, lastiklerinin avantajını en iyi şekilde kullanarak kendi taraftarları önünde 7. olmayı başardı.
Bu, "en iyilerin arkasında" yani Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarının arkasında B liginin zaferi olarak görülüyor.
Perez, orta lastiklerle 20 tur atmasının ardından sert lastiklere geçti ve onlarla tam 51 turu geride bıraktı.
Perez, "Çok zor bir yarıştı çünkü Renault'lar ilk stintte çok güçlülerdi ve stratejiyle bize çok yaklaştılar. Ancak lastikleri yarışın sonuna kadar dayandırmayı başardım." dedi.
Johhny Herbert'ın yedinciliğin nasıl hissettirdiğini sorması üzerine ise Perez, "Benim için galibiyet gibi. Bu sonuçtan çok mutluyum." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
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|Meksika GP
|Pilotlar
|Sergio Perez Şimdi al
|Takımlar
|Racing Point
|Editör
|Abdullah Çelik
Perez: "Bu sonuç benim için galibiyet gibi"
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