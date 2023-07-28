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Perez: "Bu şartlarda iyi bir seans geçirdik"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında ilk üçe girmesinin ardından memnun ve pazar günü iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Son yarış Macaristan'da Q3'e kalamama serisine son veren Sergio Perez, Belçika GP sıralama turlarında üçüncü olarak yeniden ön bölüme döndü.

Meksikalı sürücü, Verstappen'in cezasıyla pazar günü ikinci başlayacak ve galibiyet için olası adaylardan birisi.

Seans sonrası konuşan tecrübeli pilot, "Gerçekten çok zor bir seanstı."

"Pistin çok daha çabuk kurumasını umuyorduk fakat öyle olmadı. Q3'ün sonunda bile oldukça zordu."

"Pistin kuruması tüm Q1'i aldı, sonrasında sadece pistte kaldığımızdan emin olmaya çalıştık."

"Ardından 3. çeyrek çok zordu ama bizim için iyi geçti. Pazar günü için iyi bir konumdayız." dedi.

Perez, hedefinin galibiyet olduğunu gizlemiyor.

"Bugün Charles'ı geçememek üzücü ama bu koşullarda iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Yarış için iyi bir sıralama seansı geçirmek elbette harika. Fakat önemli olan tek şey Pazar günü ne yapacağımız."

"Bu yüzden asıl hedefim Pazar günü mümkün olduğunca yüksek bir derece elde etmek."

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Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız"

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