Perez: "Bu şartlarda iyi bir seans geçirdik"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında ilk üçe girmesinin ardından memnun ve pazar günü iyi bir sonuç almayı hedefliyor.
Son yarış Macaristan'da Q3'e kalamama serisine son veren Sergio Perez, Belçika GP sıralama turlarında üçüncü olarak yeniden ön bölüme döndü.
Meksikalı sürücü, Verstappen'in cezasıyla pazar günü ikinci başlayacak ve galibiyet için olası adaylardan birisi.
Seans sonrası konuşan tecrübeli pilot, "Gerçekten çok zor bir seanstı."
"Pistin çok daha çabuk kurumasını umuyorduk fakat öyle olmadı. Q3'ün sonunda bile oldukça zordu."
"Pistin kuruması tüm Q1'i aldı, sonrasında sadece pistte kaldığımızdan emin olmaya çalıştık."
"Ardından 3. çeyrek çok zordu ama bizim için iyi geçti. Pazar günü için iyi bir konumdayız." dedi.
Perez, hedefinin galibiyet olduğunu gizlemiyor.
"Bugün Charles'ı geçememek üzücü ama bu koşullarda iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."
"Yarış için iyi bir sıralama seansı geçirmek elbette harika. Fakat önemli olan tek şey Pazar günü ne yapacağımız."
"Bu yüzden asıl hedefim Pazar günü mümkün olduğunca yüksek bir derece elde etmek."
Son Haberler
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor" Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar