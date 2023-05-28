Perez: "Bu kaza şampiyonluk hedefim için büyük bir darbe"

Sergio Perez, sıralama turlarında büyük bir hata yaparak, RB19'unu sert şekilde bariyerlere çarptı ve aracına büyük hasar verdi.

Sonrasında seansa devam edemeyen Perez, yarışa son sıradan başlayacak.

Geçişin en zor olduğu pistlerden birisinde en geride kalmasını yorumlayan Meksikalı pilot, "Bugün kendimle ilgili gerçekten hayal kırıklığına uğradım."

"Benim için her şey iyi gidiyordu; dengeden memnundum. Maalesef viraja girerken arka tarafı kaybettim ve gidecek hiçbir yerim yoktu, virajı kesemedim veya dönemedim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ne yazık ki bu, duvara temas etmem anlamına geliyordu ve yaptığım şeye gerçekten inanamıyorum..."

"Bu hatayı sindirmek şu anda çok zor, ne diyeceğimi bilmiyorum, takımım için üzgünüm, bunu hak etmiyorlar."

"Aracı değerlendireceğiz ve hasarın ne boyutta olduğunu göreceğiz, ardından yarış öncesinde bazı kararlar alabiliriz."

"Bugün kesinlikle mücadelenin içinde olacaktık, bu yüzden iki kat hayal kırıklığı yaşıyorum... Bu bizim için büyük bir fırsattı."

"Ayrıca bunun şampiyonam için büyük bir darbe olduğunu da biliyorum, yarışta çok fazla puan kaybedeceğiz."

"Normal bir yarış olduğu takdirde, bir şeyler yapmak çok zor olacak. Evet, hızlı bir aracım var ama bu geniş araçlarla burada geçmek neredeyse imkansız, ilerleme kaydetmek zor olacak ama her şeyi deneyeceğiz."

Perez yarıştan puan alıp alamayacağı sorusuna, "Yarışım kabusa dönecek çünkü yükselmem kolay olmayacak. En hızlı araca sahip olsak bile burada geçiş yapmak imkansız. Bu yüzden son derece zor bir yarış bekliyorum." cevabını verdi.