Perez: "Bu hafta sonu yarışa nereden başladığınız önemli değil"
Sergio Perez, Avustralya GP sıralama turlarında hata yaptığını kabul etse de, pazar günkü yarışta lastik aşınmasının yüksek olacağı için başlangıç pozisyonunun önemli olmadığını söylüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Sam Bagnall / Motorsport Images
Red Bull pilotu, Melbourne'de gerçekleşen sıralama turlarında takım arkadaşı Max Verstappen ve Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın gerisinde üçüncü sırayı elde etti.
Seanstan sonra konuşan Perez, sıralama performansının yetersiz olduğunu, çünkü yaptığı hata sebebiyle son turunda masada 0.1-0.2 saniye kadar bıraktığını dile getirdi.
Perez, "Aslında elimde bu tur zamanından biraz daha fazlası vardı."
"İlk sektörüm harika değildi, özellikle ilk virajda hata yaptım. Bu bana son turumda yaklaşık 0.1-0.2 saniyeye mal oldu."
"Ancak genel olarak hafta sonu boyunca nasıl olduğumuzu düşündüğümde mutluyum. Bence iyi bir ilerleme kaydettik." dedi.
Meksikalı pilot, yarışta lastik aşınmasının önemli bir faktör olacağını; bu sebeple yarışa nereden başlandığının bir önem arz etmediğini ekledi.
"Bence yarın Ferrariler ve pistin geri kalanıyla zorlu bir mücadeleye gireceğiz çünkü lastik aşınması çok yüksek olacak."
"Aslında bu nedenle yarışa başlangıç pozisyonu şu anda o kadar önemli değil."
"Ferrari'ye karşı biraz düzlük hızı avantajına sahip olup olmadığımızı yarın öğreneceğiz. Sanırım yarın için stratejimizi de değiştirdik."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Perez, Hulkenberg'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı!
Perez: "Red Bull'un standartları diğer takımlardan daha farklı"
Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Verstappen: "Pole pozisyonunu almayı beklemiyorduk"
Marko: "İstediğimiz ayarları henüz bulamadık"
Son Haberler
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar