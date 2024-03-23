Perez: "Bu hafta sonu yarışa nereden başladığınız önemli değil"

Red Bull pilotu, Melbourne'de gerçekleşen sıralama turlarında takım arkadaşı Max Verstappen ve Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın gerisinde üçüncü sırayı elde etti.

Seanstan sonra konuşan Perez, sıralama performansının yetersiz olduğunu, çünkü yaptığı hata sebebiyle son turunda masada 0.1-0.2 saniye kadar bıraktığını dile getirdi.

Perez, "Aslında elimde bu tur zamanından biraz daha fazlası vardı."

"İlk sektörüm harika değildi, özellikle ilk virajda hata yaptım. Bu bana son turumda yaklaşık 0.1-0.2 saniyeye mal oldu."

"Ancak genel olarak hafta sonu boyunca nasıl olduğumuzu düşündüğümde mutluyum. Bence iyi bir ilerleme kaydettik." dedi.

Meksikalı pilot, yarışta lastik aşınmasının önemli bir faktör olacağını; bu sebeple yarışa nereden başlandığının bir önem arz etmediğini ekledi.

"Bence yarın Ferrariler ve pistin geri kalanıyla zorlu bir mücadeleye gireceğiz çünkü lastik aşınması çok yüksek olacak."

"Aslında bu nedenle yarışa başlangıç pozisyonu şu anda o kadar önemli değil."

"Ferrari'ye karşı biraz düzlük hızı avantajına sahip olup olmadığımızı yarın öğreneceğiz. Sanırım yarın için stratejimizi de değiştirdik."