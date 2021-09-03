Perez: "Bu hafta sonu podyum hedefliyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu yıl takıma katıldığından bu yana sadece bir galibiyet ve bir üçüncülük alabildi.

Son üç yarışı puansız tamamlayan Meksikalı pilot, özellikle tek turda araçtan maksimumu almakta zorlanmaya devam ediyor ve Zandvoort bu açıdan kritik olacak.

Ancak yarış öncesinde perşembe günü soruları yanıtlayan Perez, hedefinin podyum olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot şöyle konuştu: "Bence Zandvoort harika bir pist. Simülatörde biraz sürüş yaptım. Ayrıca Formula BMW'de yarışırken de çok uzun zaman önce burada piste çıkmıştım. Simülatörde çok eşsiz görünüyordu. Çok zorlu, çok yüksek hızlı bölümler var ve kaçış alanı yok."

"Bu yüzden cumartesi gününün çok kritik olacağını düşünüyorum. Atak yapacak çok fazla yer olmadığını göz önüne alındığında, sıralama turları kritik olacak. Sürücüler olarak pazar gününe kadar pistin tadını çıkaracağız fakat pazar günü geçiş yapmak zor olacak. Biraz Macaristan gibi olmasını bekleyebiliriz."

"Şahsen rekabetçi olacağımızı düşünüyorum, rekabetçi olmalıyız. Burada aracımıza uygun olan bir sürü orta ve yüksek hızlı viraj var. Mercedes'in de özellikle düzlüklerde güçlü olmasını bekliyoruz."

"Arka arkaya üç puansız yarıştan sonra buradaki hedefim podyuma geri dönmek. Aracı ait olduğu yere getirmeyi ve temiz bir hafta sonu geçirmeyi istiyorum."

Zandvoort'ta kendi ülkesinde yarışan Verstappen'e büyük destek olacak ve dolayısıyla da takım arkadaşı oldukları için Perez'e karşı da büyük bir destek bekleniyor.

Bu konuda Perez, "Eminim tüm takımı destekliyorlar. Bu yüzden şimdiden piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Piste girdiğimiz zaman coşkuyu hissedebiliyoruz. Fakat hepimiz biraz çılgın bir hafta sonu bekliyoruz ve bence Formula 1'in tamamı için çok keyifli olacak." dedi.