Perez: "Bu hafta sonu piste çıkmaya hazırım"

Sergio Perez, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Silverstone'daki her iki yarışı da kaçırmak zorunda kaldı.

Barcelona öncesi tekrar COVID-19 testine girecek olan Meksikalı pilotun test sonucunun bu kez negatif çıkması bekleniyor.

Eğer COVID-19 testi negatif çıkarsa, bu hafta sonu yapılacak yarışta yer alabilecek.

Perez, karantina döneminde fiziksel antrenmanlarına devam ettiğini ve yarışmaya hazır olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot, "Hastalıkla ilgili semptomların hafif olmasından ötürü çok şanslıydım ve bu sayede, her an direksiyona dönmeye hazır olabilmek adına antrenman yapmaya devam ettim."

"Tabletimin yanımda olmasına da sevindim, bu yüzden hiç sıkılmadım! En kısa zamanda direksiyona dönmek istiyorum, umarım bu hafta sonu gerçekleşir." dedi.

Lance Stroll ise bu hafta sonu iyi bir performans sergilemek istiyor.

"Barselona'yı çok iyi biliyorum, çok güzel bir şehir, her zaman harika bir hava, harika yemekler ve çok güzel plajlar var. Ancak bu sefer oraları ziyaret edemeyeceğiz, ancak umarım bunu telafi edebilmek adına pistte biraz eğlenebiliriz."

"Sezon öncesi testlerinde bu pistte çok sayıda tur attığımız için burayı çok iyi biliyoruz ve bu da herkesin oldukça benzer sonuçlar alacağı anlamına geliyor. İyi bir zaman turu atabilmek adına performansınızın yüzde yüzünü ortaya koymanız ve araçtan her şeyi çıkarmanız gerekiyor."

Bu hafta sonu Nico Hulkenberg de takımla birlikte Barcelona'ya gidecek ve eğer Perez yarışamazsa Meksikalı pilotun yerini alacak.