Perez: "Bu hafta sonu her zamanki yaklaşımımla mücadele edeceğim"
Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu "yaklaşımını korumak" ve şampiyona ikinciliğini garantilemek istiyor.
Red Bull pilotu Sergio Perez, bitime iki yarış kala pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi veriyor ve Lewis Hamilton ile arasında 32 puan var.
Red Bull Racing'in Meksikalı pilotu, Las Vegas'ta gerçekleştirilecek yarış öncesi yaptığı açıklamada, hedefinin bunu garantilemek olduğunu belirtti.
Perez, "Bu hafta sonu önceki yaklaşımımın aynısına sahip olacağım."
"Kendi hedeflerime odaklanmış durumdayım. Kalan iki hafta sonunu en iyi şekilde değerlendireceğimize eminim."
"Elbette Las Vegas'ta şampiyona ikinciliğini garantilemek harika olurdu ama sezonu iyi sonuçlarla bitirmek çok daha önemli." dedi.
Perez, hafta sonunun kolay olmayacağını belirtti.
"Daha önce birçok kez Las Vegas'ta bulundum, bu yüzden şehri iyi biliyorum fakat şimdi farklı bir zaman dilimindeyiz."
"Bu kadar uzun süre ayakta kalmak biraz çılgınca - bir bakıma hafta sonunun zorluğunu arttırıyor."
Las Vegas pistinin RB19'a uygun olup olmadığı sorulduğunda Perez, "Bu hafta sonu güç düzeninin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok."
"Pist bu sezonki diğer pistlerden farklı şekilde daha düşük sıcaklıklara sahip olacak, dolayısıyla en önemli zorluk lastikleri çalışma aralığına getirmek gibi görünüyor."
"Buna büyük bir zorluk diyemem ama bu sezon şimdiye kadar yaptıklarımızdan farklı olduğu kesin."
"Önümüzde ilginç bir hafta sonu var." cevabını verdi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing
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