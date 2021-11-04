Perez: "Bu hafta sonu harika bir sonuç alma potansiyelimiz var"

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Meksika Grand Prix'si, Sergio Perez için oldukça özel olacak çünkü ilk kez Red Bull ekibiyle burada yarışacak.

Perez, hafta sonu öncesinde verdiği demeçte, iyi bir sonuç alma potansiyeline sahip olduklarını belirtti.

Meksikalı pilot, "Meksika'ya döndüğümüz için gerçekten çok mutluyum. Bu hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyordum. Ülkem, kariyerimin başından beri bana destek oldu. Taraftarlarımın önünde yarışacak olmaktan gerçekten büyük heyecan duyuyorum."

"Bu kez kendi ülkemde, yarış kazanabileceğim bir takımın ve aracın parçası olmam harika. Bu hafta sonu iyi sonuçlar alma şansımız var. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendimi en iyi şekilde hazırlayacağım ve sonunda nasıl biteceğini göreceğiz." dedi.

Perez, bu hafta sonu kendi ülkesinde yapılacak yarışa özel bir kask tasarladı.

"Mexico City Grand Prix'si benim için gerçekten çok duygusal ve bu hafta sonu özel bir kask tasarımıyla yarışacağım. Mexico City için özel bir tasarıma sahip olmak istedim, tanıdığım bir sanatçıyla konuştum ve inanılmaz bir tasarım yaptı."

"Sanırım bu, kariyerimde sahip olduğum en iyi kask tasarımı. Ülkemi, Meksika kültürünü ve geleneklerimizi daha aktif bir şekilde temsil etmek için, bu renkleri daha çok ve daha iyi kullanmak istedim. Bu kaskı takmak sabırsızlanıyorum. Eminim Meksikalılar bunu çok sevecektir."