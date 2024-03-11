Perez: "Bu hafta sonu daha iyi olsak da anlamamız gereken şeyler var"

Sergio Perez, tıpkı Bahreny'de olduğu gibi Suudi Arabistan GP'de de ikinci olarak takımına dubleyi getirdi.

Yarıştan sonra konuşan Perez şöyle dedi: "Harika bir başlangıç yaptım. Ne yazık ki Charles'ın önünde kalamadım çünkü yanımda kalmaya devam etti; dördüncü viraj onundu."

"Yani güzel bir başlangıçtı, bir kez daha iyi bir başlangıç yaptık. O andan itibaren, sanırım iki ya da üç tur içinde Charles'ı geçmeyi başardım. Sonra yarış benim için iyi görünüyordu. Max'le aramda üç saniye vardı ve bence orta hamurdaki stint oldukça iyiydi."

"Ancak ne yazık ki erken bir güvenlik aracıyla karşılaştık ve bu da herkesin pite girmesi anlamına geliyordu."

"Pitten ayrılırken hata yaptım. Takım arkadan başka bir aracın geldiği konusunda uyardı ancak aynada kimseyi göremedim."

"Fakat geriye dönüp baktığımda, 5 saniyelik cezanın doğru olduğunu ve yarışımızı büyük ölçüde tehlikeye attığını düşünüyorum."

"Yine de o an aynaya baktığımda kimse yoktu. Sorunsuz şekilde çıktım, etrafta kimseyi görmedim. Bunda benim hatam vardı ama yine de yarış istediğim gibi gitti."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images



Geçen haftaya kıyasla nelerin daha iyi olduğu sorusuna Perez, "Bence araçla ilgili yaptığımız şeyler daha iyiydi."

"Bahreyn, yarışı yönetme şeklimiz ve ne kadar aşınma yaşadığımız konusunda gerçekten kötü bir yarıştı."

"Ancak bunun arkasındaki nedenleri anladık. Bugün yarış oldukça güçlü geçti. Cuma gününden yarışa kadar ilerleme kaydettik."

"Fakat sıralama turlarında bir adım geriye gittik. Hafta sonumuzun kilit noktası da bu. Her şeyi düzelttiğiniz vakit, neden 2. antrenmandaki tempomuzdan yavaş gittiğimizi anlamalıyız."

"Bu yüzden bunun arkasındaki nedenleri anlamamız ve ilerleme kaydetmeye devam etmemiz gerekiyor." cevabını verdi.