Perez: "Bu hafta sonu benim için her şey kötü gitti"

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Red Bull sürücüsü, hafta sonunun başından itibaren denge yakalamakta zorlandı ve sıralama turlarının ikinci bölümünde yaptığı kazanın ardından yarışa 13. sıradan başladı.

Yarışta muhtemel bir vites kutusu arızasıyla yolda kalan Perez, 21 puan farkla ikinci sırada geldiği yarıştan, 46 puan geride ayrılıyor.

Kendisi için zor bir hafta sonu olduğunu kabul eden Perez, kendisi için her şeyin ters gittiğini ve dayanıklılık sorunlarının devam etmesinden memnun olmadığını dile getirdi.

Perez, "Vitesi kaybettim. Araç boşa geçti ve artık hızlanamıyordum. Sorun buydu... Gerçekten yazık oldu. Bu hafta sonu bizim içim için her şey çok kötü gitti. Dayanıklılık sorunları canımızı yakmaya devam ediyor. Bugün puansız ayrılmak acı verici."

"Aslında iyi bir stratejim vardı ve pozisyonlar kazanıyordum. Sanırım podyum için mücadele edecek her şeye sahiptim."

"Şampiyonluk için savaşırken yarış dışı kalmak gerçekten pahalıya patlıyor. Bunun çok uzun bir şampiyona olduğunu biliyorum fakat bugün çok acı vericiydi. Yaşananları bir an önce unutmak istiyorum."

"Yarış dışı kalana kadar her şey yolundaydı. Tempomuzu koruyorduk, özellikle lastikleri ve frenleri koruyarak yükseliyorduk. Böylelikle yarışın sonunda yükselmek için bolca potansiyelimiz olacaktı."

"Yarışın bu şekilde bitmesi acı verici." dedi.

Sorunun yaptığı kazayla ilgili olmadığını söyleyen Perez, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl yeni kurallar var ve herkes çok fazla zorluyor. Yeni kurallara geçtiğimiz için sorunların bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Araçlar daha fazla zıplıyor ve bu yüzden farklı sorunlar yaşıyoruz."

"Her halükarda bu sorunları çözmemiz gerekiyor çünkü dayanıklılık sorunları acı verici. Hafta sonundan sıfır puanla ayrılmak da öyle."