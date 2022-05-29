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Formula 1 / Monako GP Haberler

Perez: "Bu gerçekleşen bir hayal"

Sergio Perez, Monako GP galibiyetinin gerçekleşen bir hayal olduğunu ve ev yarışından sonra galibiyet kazanmak için daha özel bir yer olmadığını söyledi.

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Perez: "Bu gerçekleşen bir hayal"
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Sergio Perez, hata sonu boyunca güçlü performans gösterdiği Monako Grand Prix'sinden zaferle ayrıldı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Perez, ön tarafta pit stopa ilk gelen isimdi ve bu sayede büyük avantaj kazandı.

Pitlerin ardından liderliği ele geçiren Perez, kalan bölümde yerini korumayı başardı. Perez böylece 2020 Sakhir, 2021 Azerbaycan'dan sonra Formula 1'deki 3. zaferini kazanmış oldu.

Yarıştan sonra konuşan Red Bull pilotu şunları söyledi: "Bu gerçekleşen bir hayal. Bir sürücü olarak burada kazanmanın hayalini kurarsınız."

"Ev yarışından sonra buradan başka kazanacak özel bir hafta sonu olduğunu düşünmüyorum."

"Sonlara doğru işler biraz zorlaştı ama lastik ufalanması ile hiç hata yapmadım. Fakat Carlos'u arkada tutmak kolay değildi."

"Yarıştan sonra bir kez daha yarışmak istedim! Ufalanma gitmeye başlamıştı bu yüzden yeniden sürmek istedim. Çok heyecanlıydım. Bu benim ve ülkem için çok büyük bir gün."

"Çok mutluyum. Bugün Pedro Rodiguez kaskıyla yarıştım ve onun, yukarıda bugün sporda birlikte başardıklarımızdan çok gurur duyduğuna eminim."

 

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