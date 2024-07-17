Perez: "Britanya yarışının ardından neleri düzelteceğimizi anlamaya çalıştk"
Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak Macaristan GP'den umutlu.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sergio Perez, son yarışlarda beklenen performansın çok altında kaldı ve son dört yarışta topladığı puan sayısı 11'i geçmedi.
Bu kötü performans nedeniyle takımdan gönderileceği konuşulan Meksikalı sürücü, Macaristan GP hafta sonu öncesinde takım fabrikasında yoğun vakit geçirdi.
Perez bu konuda şöyle diyor: “Britanya Grand Prix'sinden sonra pistlerden biraz uzaklaşmak güzeldi; bazen bu çok önemlidir. Çoğunlukla ailemle vakit geçirmeme ve yoğun şekilde antrenman yapmama rağmen, takım fabrikasını da ziyaret ettim."
"Fabrikada mühendislerimle konuştum, simülatörde çalıştım ve bir şekilde performansımı iyileştirmek için ne yapmamız gerektiğini anlamaya odaklandık."
"Sonuçlar gerilediği zaman, bir çözüm bulmak için güçlerimizi birleştiririz; şu anda yaptığımız da bu. Bu kötü serinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
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