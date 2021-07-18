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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez, Britanya GP'sine pit yolundan başlayacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Red Bull'un Sergio Perez'in aracında yaptığı değişiklikler nedeniyle Meksikalı pilotun yarışa pit yolundan başlayacağını açıkladı.

Perez, Britanya GP'sine pit yolundan başlayacak

Meksikalı pilot, sıralama turlarında beşinci sırada bitirmiş olsa da, sprint sıralama yarışına yaptığı kötü startın ardından yedinci sıraya gerilemişti.

Daha sonra kendi deyimiyle "kirli havaya" yakalanan Perez, spin attı ve son sıraya geriledi.

Perez, Haas pilotlarını geçse de, takım lastiklerdeki titreşim nedeniyle Meksikalı pilotu yarıştan çekti.

Kurallar gereği takımlar, araçlarda herhangi bir ayar değişikliği yapamıyorlar ve yaptıkları takdirde de yarışa pit yolundan başlıyorlar.

Ancak Red Bull, kaybedecekleri çok az şey olduğu göz önüne alındığında Perez'in hem güç ünitesinde hem de araç ayarlarında değişikliğe gitti.

Takım, Perez'in aracına yeni bir kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesi taktı ki bunlar bu yılki üçüncü üniteleriydi.

Yarışa en geriden başlayacağı göz önüne alında Red Bull, Perez'in arka kanadını da değiştirdi ve önceki versiyondan tamamen farklı bir kanat taktı.

Ayrıca ayarın süspansiyon ayarlarında ve ön frenlerle ilgili soğutma sisteminde değişiklikler yaptı.

Tüm bu değişiklikler Perez'in yarışa pit yolundan başlayacağı anlamına geliyordu ve FIA da kararı doğruladı.

Bu değişikliklerle birlikte Perez'in düzlüklerde daha iyi performans göstermesi oldukça muhtemel.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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