Perez: "Silverstone pist yapısının bize nefes aldırdığı bir gerçek"

Cadillac F1 pilotu Sergio Perez, 2026 motor regülasyonlarının; Silverstone gibi uzun düzlüklerin ve hızlı virajların hâkim olduğu, akıcı ve frenlemenin az yapıldığı bir pistte çok daha net hissedileceğini belirtti.

Enerji yönetiminin turun belirleyicisi olacağını ifade eden Meksikalı pilot, "Bence çok farklı olacak. Son pist hakkında pek düşünmemiştik. Kural değişiklikleri hakkında da pek konuşmadık ama burası [Silverstone], bu değişimi oldukça net fark edeceğimiz bir pist olacak. Çünkü tur boyunca enerji geri depolayabileceğiniz pek bir yer yok. Çok fazla fren yapmıyorsunuz bu yüzden durum böyle."

"Sanırım 1. antrenman seansında her şeyi göreceğiz ama ne yazık ki alışık olduğumuzdan çok daha farklı bir Silverstone bekliyorum." dedi.

Deneyimli pilot, Copse gibi efsanevi yüksek hızlı virajlarda sürüş dinamiklerinin tamamen değişeceğine dikkat çekti. Maggotts ve Becketts gibi bölümlerde pilotların stratejik olarak gazdan ayaklarını çekmek zorunda kalabileceklerini de belirtti.

Perez, "Bu durum tamamen motor ve enerji yönetimi için hangisinin daha verimli olduğuyla alakalı."

"Muhtemelen, bazen virajı daha yavaş dönmenin, toplam tur süresinde daha hızlı sonuç vereceği bir senaryoyla karşılaşacağız. Gaz pedalına basmayı geciktirmek ve bu tarz oyunlar oynamak burada oldukça kritik olacak."

Perez'e göre, yeni kural döneminin gerçek bir testi bu hafta sonu yaşanacak: "Bence bu, şu ana kadar karşılaştığımız en büyük test olacak. Miami ve diğer pistler enerji yönetimi açısından bu kadar kritik değildi. Bu yeni kurallarla şimdiye kadar karşı karşıya kaldığımız en ciddi sınavın burası olduğunu düşünüyorum."

Takımın özellikle geçtiğimiz hafta sonu yaşadığı dayanıklılık sorunlarına da değinen Perez, sorunları çözmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Meksikalı pilot, "Takım, yaşadığımız sorunları anlamak ve çözmek için gece gündüz çalışıyor."

"Neyin yanlış gittiği ve o alanlarda nerede hata yaptığımız konusunda artık oldukça net bir fikrimiz var. Neyse ki bizim ve takım için bu pist çok daha farklı bir karakteristiğe sahip." dedi.

Sergio Perez, Cadillac Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Frenleri zorlayan pistlerle Silverstone arasındaki zıtlığa dikkat çeken Perez, şu şekilde sözlerine devam etti: "Zorluklar tamamen farklı."

"Avusturya ve Meksika, frenleri en çok zorlayan pistlerin başında geliyor. Bu sorunumuzun farkındayız ve takım bunu düzeltmek için harıl harıl çalışıyor."

"Takım olarak henüz yolun başındayız. Daha düzenli bir güncelleme akışımız olacak. Ekip bu konuya gerçekten büyük emek harcıyor."

Avusturya'da araca getirilen güncellemelerin potansiyeli sorulduğunda Perez, kaybedilen zamana rağmen umutlu konuştu: "Evet, kesinlikle. Bence iyi olan şey, doğru ayarları buluyor ve her geçen gün daha da yaklaşıyor gibi görünmemiz."

"Ancak veri toplamak için pistte kalabilmemiz ve turlamamız gerekiyor. Maalesef Avusturya'da çok kritik miktarda zaman kaybettik."

Silverstone'daki pist yapısının takıma zaman kazandırıp kazandırmayacağı konusunda ise şunları söyledi: "Hava durumundan ziyade pistin çok farklı olması etkili. Çünkü burada çok fazla sert frenleme bölgesi yok."

"Avusturya, dediğim gibi frenler için en zorlu pistken burası tam tersi; muhtemelen frenleri en az yoran yerlerden biri. Temel fark bu. Tabii ki bu durum sorunlarımızı çözmek için acele etmediğimiz anlamına gelmiyor ancak pist yapısının bize şimdilik biraz nefes aldırdığı bir gerçek."

Sergio Perez, Cadillac Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull'da geçirdiği son sezonun özgüvenini kırdığına değinen Perez, Cadillac'ta kendine duyduğu güveni tamamen geri kazandığını açıkladı. Bu başarısında takımla bütünleşmenin payı büyüktü.

Perez, "Kendi performans seviyemden ve bu yıl sıralamalarda olsun, yarışlarda olsun ortaya koyduğum işten son derece memnunum. Oldukça istikrarlı bir grafik çizdim ve gerçekten mutluyum. Kendime olan güvenim tamamen yerine geldi."

"Önceki takımımda son altı ayda kaybettiğim o özgüveni tamamen geri kazandığımı hissediyorum ve şu anda çok yüksek bir seviyede sürüş yaptığıma inanıyorum."

"Sadece araçla ve takımla 'bir bütün' gibi hissetmek. Bu his tüm özgüveninizi geri getiriyor ve en iyi performansınızı sergileyebileceğinizi bilmenizi sağlıyor." dedi.