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Formula 1 / Son dakika

Perez, Brezilya'da puan hedefliyor

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Perez, Brezilya'da puan hedefliyor
Ekleyen:
, Editör
13 Kas 2019 07:56

Sergio Perez bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP öncesinde hedefinin hafta sonunu puanla kapatmak olduğunu söyledi.

Racing Point yaz arasından sonra yapılan yedi yarışın altısından puanla ayrılırken, şampiyonada Toro Rosso'nun bir puan önünde, Renault'nun ise 18 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Yaz arasından sonra 31 puan toplayan Sergio Perez, matematiksel olarak beşincilik şanslarının devam ettiğini ve hedeflerinin bu hafta sonu iyi puanlar almak olduğunu dile getirdi.

“Brezilya'ya geldiğinizde, sezonun sonuna geldiğinizi anlıyorsunuz. Orta gruptaki sonuçlar çok yakın, sezonu beşinci sırada tamamlama şansımız hâlâ var, ancak bunun için bu hafta sonunu maksimum puanla tamamlamak çok önemli."

"Brezilya'da olmayı seviyorum. Bir noktaya kadar Meksika'yla benzer. İnsanlar sıcak ve sakin, Formula 1'i en az Meksikalılar kadar çok seviyorlar ve tribünler her zaman eğlenceli."

"Özellikle turun başını seviyorum. Pist oldukça kısa ve bana bir karting pistini hatırlatıyor. Basit görünebilir, ancak mükemmel bir tur atmak çok zor. İyi bir tur atabilmek için aracı doğru bir şekilde konumlandırmanız ve kerblere saldırmanız gerekiyor."

"Hafta sonunun en önemli faktörlerinden biri hava olabilir. Sık sık yağmur yağıyor, bulutlar çabucak bir araya geliyor. 2016'daki yarış fırtına nedeniyle inanılmazdı."

Otmar Szafnauer de sezonu beşinci bitirmek için iyi puanlar almak istediklerini dile getirdi.

"Pek çok faktörün bizi etkilediği Austin'deki performansımızı değerlendirmek zor. Orada gerçek potansiyelimizi gösteremedik. Ama genel olarak, yaz tatilinden sonraki performanslarımızdan memnunum. Araçtan daha fazlasını elde etmek için ciddi bir şekilde çalıştık, biri hariç son yedi yarışta rakiplerimizden daha hızlıydık."

"Amerika'da kazanılan tek puan. Takımlar şampiyonasında altıncı sıraya yükselmemize yardım etti ancak sezonu beşinci sırada bitirmek için hala matematiksel bir şansımız var. Her şey bize bağlı değil, ancak bu hafta sonu tüm fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalıyız. ”

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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