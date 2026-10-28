Formula 1 Amerika GP

Perez: "Bottas'ın yerine başka biri gelse bile benim performansıma yetişmesi zor"

Sergio Perez, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın Cadillac'taki geleceğiyle ilgili tartışmalara katıldı. Meksikalı pilot, Fin pilotla çalışmaya devam etmek istediğini söylerken takımın pilot kadrosuyla ilgili kararın kendisine ait olmadığını vurguladı.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 18:10

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Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Cadillac'ta 2027 sezonu için pilot kadrosuyla ilgili soru işaretleri sürerken Sergio Pérez, Valtteri Bottas'a destek verdi.

Cadillac yönetiminden Dan Towriss'in Bottas'ın gelecek sezon koltuğunu kaybedebileceğine yönelik sözlerini değerlendiren Perez, takım arkadaşının Formula 1'deki tecrübesine ve takıma yaptığı katkılara dikkat çekti.

Perez, Bottas hakkında şunları söyledi: "Daha önce de söyledim, Valtteri harika bir pilot ve Formula 1'deki en iyi kariyer geçmişlerinden birine sahip."

"Benim kadar tecrübeli. Evet, bazı yarışlarda temposu benimkinden daha düşüktü ancak birlikte çok iyi çalışıyoruz ve takımın gelişimine önemli katkı sağlıyoruz."

Meksikalı pilot, Bottas'ın yerine gelebilecek bir ismin kendisiyle aynı tempoya ulaşmasının kolay olmayacağını da belirtti.

Pérez, "Potansiyel olarak onun yerine gelecek birinin benim tempoma yetişmesi çok zor olacak. Fakat sonuçta kararı ben vermiyorum. Valtteri ile çalışmaya devam etmek isterim çünkü takıma şimdiden çok büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Perez, Formula 1'de kalmaya kararlı

Geleceğiyle ilgili de konuşan Perez, yakın zamanda yeni planları hakkında bir açıklama yapabileceğinin sinyalini verdi. Meksikalı pilot, Formula 1'den ayrılmayı düşünmediğini ve Cadillac'ı geliştirmeye devam etmek istediğini söyledi.

Pérez, "Yarışmaya ve takımı geliştirmeye devam etmek konusunda kararlıyım. Cadillac ile istediğimiz sonuçlara bir yıl içinde ulaşamayacağımı biliyorum. Bu nedenle önümüzdeki uzun yıllar boyunca çalışmaya devam etmek istiyorum. Umarım yakında size bazı şeyler anlatabilirim." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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