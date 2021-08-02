Perez: "Bottas'ın hatası Red Bull'a pahalıya patladı"

Macaristan'da gerçekleştirilen yarışın ilk turu epey kaotik geçti. Valtteri Bottas, ikinci başladığı yarışın ilk metrelerinde patinaja kaldı ve beşinciliğe geriledi.

Bottas sonrasında frenajı kaçırarak önündeki Lando Norris'e çarptı. Sonrasında da iyi bir start alan Red Bull pilotu Sergio Perez'e çarparak her ikisinin de yarış dışı kalmasına sebep oldu.

Yarışın ardından konuşan Perez şöyle dedi: "Yaşananlar gerçekten üzüntü verici. Üçüncü sıradaydım, frenajda McLaren'ı geçmiştim ve gerçekten iyi bir yol tutuş yakalamıştım. Maalesef aracım hasar aldı ve benim için çoğu şeyin bittiği anlamına geliyor."

"Darbeyi ilk hissettiğimde 'ah bu Lando' diye düşündüm. Fakat Bottas'ın büyük bir hata yaptığı ve herkesi yarış dışı bıraktığı ortadaydı."

"Bu gerçekten üzüntü verici. Takım için çok büyük bir darbe oldu ama aynı zamanda motoru da kaybettik. Bu gerçekten harika değil."

Perez, Bottas'ın olaydan sonra yanına gelerek kendisinden özür dilediğini de ekledi.

"Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Dediğim gibi ilk viraja geldiğimde aracımda güçlü bir darbe hissettim ve bu darbe sadece benim için değil, tüm ekibimiz için sert bir darbe oldu."

"Gerçekten çok iyi başlamıştım, üçüncülüğe çıkmıştım, zor koşullarda başarı şansım yüksekti ama o noktada hiçbir şeyi değiştiremezdim. Arkamda ne olduğunu anlamaya çalışmak için olayın tekrarını birkaç kez seyrettim."

"Bottas ciddi ciddi bir hata yaptı, ilk virajda çok geç fren yaptı ve bu, Max'in aracı da dahil olmak üzere birçok aracın hasar gördüğü bir dizi olaya yol açtı."

"Olaydan sonra Valtteri yanıma geldi ve onun hatası olduğunu bildiği için özür diledi. Bu bazen yarışlarda yaşanabiliyor fakat bugün, bu hata yarış dışı olmama neden oldu."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, collide Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images