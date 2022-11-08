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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Perez, "Black Panther: Wakanda Forever" filmi için özel bir kaskla yarışacak

Sergio Pérez, yeni Marvel filmi Black Panther Wakanda Forever için Brezilya GP'sinde özel bir kaskla yarışacak.

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Perez, "Black Panther: Wakanda Forever" filmi için özel bir kaskla yarışacak
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Meksikalı pilot Sergio Pérez, bu hafta sonu Interlagos pistinde düzenlenecek olan Brezilya GP'de Marvel ile işbirliği yaparak tasarladığı özel bir kask kullanacak.

Perez bu yarışta, Meksika bayrağının geleneksel renklerinden vazgeçerek, bu hafta sonu gösterime girecek olan Marvel'in yeni filmi Black Panther, Wakanda Forever'a ithafen tasarlanmış özel bir tasarımla yarışacak.

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel

Photo by: Sergio Perez

Film Black Panther'in devamı niteliğinde fakat 2020'de hayatını kaybeden Chadwick Boseman yer almayacak.

Red Bull Racing sürücüsü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu için kaskım bu! Beğendiniz mi? Umarım Black Panther kadar hızlı oluruz." dedi.

Tasarıma bakıldığında, kaskın çoğunluğu gri renkten oluşurken, üstte ve arkada Black Panther, yanlarda ise Red Bull logoları yer alıyor.

Kask, Perez'in 2022 Monako Grand Prix'sinde kullandığı ve Pedro Rodriguez'i andığı kaska benzer bir tonda. 

Kasktan görüntüler:

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
1/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
2/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
3/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
4/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
5/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
6/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
7/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel
8/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
9/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
10/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
11/12

Fotoğraf: Sergio Perez

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel
12/12

Fotoğraf: Sergio Perez

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