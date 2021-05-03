Perez: "Bitirmem gereken yer burası değildi"

Red Bull pilotu Sergio Perez, beşinci başladığı yarışta dördüncü sırada finiş görerek 12 puan kazandı.

Meksikalı pilot, yarışın başında Lando Norris'in ardında epey vakit kaybetti ve ardından uzun bir ilk bölüm geçirmek zorunda kaldı.

Sonrasında ön bölüme pek fazla yaklaşamayınca, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Taraftarlar tarafından günün pilotu seçilen Perez, günün ardından şöyle konuştu: "Bir bakıma tamamladığımız mesafe anlamında olumlu bir gün olduğunu söyleyebilirim, fakat bitirmem gereken yerin burası olmadığı için mutlu değilim."

"Hafta sonuyla alakalı bazı pozitif şeyler var. Aracı sürme şeklim, bu tür şartlarda aracın nasıl kullanılması gerektiğine dair yaklaşımım, lastiklerle ilgili tüm bu durum ve lastik türleri, yani bunun gibi pozitif şeyler var."

"Şimdi Barselona'ya gidiyoruz ve orası daha iyi bildiğimiz bir pist. Umarım en iyi seviyemize geri dönebiliriz ve mücadeleye dahil olabiliriz. Umarım orada o seviyeye döneriz. Her hafta sonu ilerleme kaydetmemiz çok önemli." dedi.

Perez, neden uzun bir ilk bölüm geçirdiği sorusuna, "Yarışımız çok güvendeydi. Arkayla aramızda yeterli mesafe vardı, bu yüzden o noktada kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Takımın farklı bir şey denemesinin temel nedeni buydu. Önünüzdeki araçlarla bu kadar çok fark olduğunda, yükselmek zordur." cevabını verdi.

Perez ayrıca takımı araç yönü anlamında belli bir yöne götürmeden önce RB16B'yi daha iyi anlaması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Yarış şartlarında aracı çok iyi bilmiyorum, bu yüzden denememiz gereken şeyler hakkında henüz çok fazla bilgi veremiyorum."

"Sanırım takım farklı yönlere götürmeden önce burada adapte olmam, her şeyi daha iyi anlamam ve aracı daha iyi tanımam gerekiyor. Şu anda bu süreçteyim."

"Takım çok sağlam durumda ve ilk birkaç yarışta inanılmaz bir iş yaptılar. Bu yüzden önce araçtan maksimumu almam gerekiyor ve yavaş yavaş oraya yaklaşıyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images