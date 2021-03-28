Perez: "Birkaç yarışa daha ihtiyacım var"

Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni takımı ile ilk sıralama turlarına Bahreyn'de çıktı ve sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi.

Meksikalı pilot, tüm hafta sonu takım arkadaşı Max Verstappen'den, "Öncelikle Max ve pole pozisyonunu kazanan takımı tebrik etmem gerekiyor. Sezona harika başladılar."

"Şahsen 11. başlamayı beklemiyordum. Açıkçası mutlu değilim. Antrenman ve sıralama turları arasında büyük bir adım atsam da yeterli olmadı. İkinci bölümde orta lastikle piste çıkmak da doğru karardı. Ancak benim tarafımda işe yaramadı."

Meksikalı pilot, ayrıca en hızlı turunda bir hata yaptığını da ekledi.

"Evet, 13. virajda 0.1-0.2 saniye kaybettiğim bir hata yaptım. Çok yakındı ve sonunda son bölümü kaçırdım. Üzüntü verici ama yarın yeni bir gün. Burada her şey olabilir. Bu yüzden yeniden yükselmemizi umuyorum."

Tecrübeli pilot, Max'in şimdiye kadarki en iyi takım arkadaşı olup olmadığı sorusuna, "Hepimiz Max'in seviyesini ve tam olarak nerede olduğunu biliyoruz. O, inanılmaz iyi ve kuvvetli bir pilot ve bu hafta sonu da bunu gösteriyor."

"Hiçbir zaman yanlış bir adım atmıyor. Bu yüzden kesinlikle çok iyi bir kıyas noktası. Yine de önce performansımı artırmam gerekiyor, henüz araçta olmasını istediğim seviyede değilim. Sonra Max hakkında daha fazlasını öğreneceğim. Ancak sanırım karşı karşıya olduğum pilotun seviyesini hepimiz biliyoruz." cevabını verdi.

Perez, yarışa gerilerden başladığı için, yeniden ön bölüme yükselmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya olacak.

Perez hedefinin hasarı en aza indirmek olduğunu belirtti.

"Elbette hedefimiz ön bölüme yükselmek. Yeniden yükselip, hasarı minimize etmek istiyorum. Yarın uzun bir yarış olacak ama önümüzde uzun bir sezon olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yarışta hasarı en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor. Yarışta atabileceğim her tura ihtiyacım var. Bu yüzden yarıştan öğünecek çok şeyim olduğunu hissediyorum."

Son olarak pazar günü beklenen kuvvetli rüzgaralr sorulduğunda Perez, "Rüzgarla ilgili ne olacağını bilmek çok zor. Bugün için farklı şeyler olmasını bekliyorduk ama olmadı. Yani rüzgar sürekli değişiyor ve durum hiç de kolay değil. Ancak bir sürecin içindeyiz ve yarın için iyimserim. Uzun sürüşler iyi görünüyor ve yarışta iyi bir tempomuz olmalı." dedi.