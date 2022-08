Perez: "Birçok kez yarış dışı kalmam sezonumu katletti"

Sezona oldukça formda başlayan ve Mayıs ayının sonunda Monako GP'sini kazanarak kariyerinin üçüncü zaferini elde eden Perez, takım arkadaşı Max Verstappen ile arasındaki farkı 15 puana kadar indirmişti.

Ancak sonraki altı yarışta müthiş bir form tutturan ve dört galibiyet alan Verstappen, Perez'in bu periyotta sadece iki kez ikinci olması, Kanada ve Avusturya'da ise yarış dışı kalmasının ardından takım arkadaşı ile arasındaki farkı 85'e kadar çıkarttı.

Macaristan hafta sonunda sezonun gidişatı hakkında konuşan Perez, "Önümüzde halen uzun bir sezon var."

"Sezonumun ilk yarısını birçok kez yarış dışı kalmam katletti. Eğer bu kadar çok yarış dışı kalmasaydım, şampiyonanın gidişatı çok daha farklı olabilirdi."

"Yine de genel olarak sezonun ilk yarısından çıkarılacak birçok olumlu ders olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, walks back to the garage after crashing out at the restart

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images