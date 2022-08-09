Perez: "Birçok kez yarış dışı kalmam sezonumu katletti"
Birçok kez yarış dışı kalması nedeniyle sezonunun mahvolduğunu düşünen Sergio Perez, şampiyonluk savaşının devam ettiğinde ısrarcı.
Sezona oldukça formda başlayan ve Mayıs ayının sonunda Monako GP'sini kazanarak kariyerinin üçüncü zaferini elde eden Perez, takım arkadaşı Max Verstappen ile arasındaki farkı 15 puana kadar indirmişti.
Ancak sonraki altı yarışta müthiş bir form tutturan ve dört galibiyet alan Verstappen, Perez'in bu periyotta sadece iki kez ikinci olması, Kanada ve Avusturya'da ise yarış dışı kalmasının ardından takım arkadaşı ile arasındaki farkı 85'e kadar çıkarttı.
Macaristan hafta sonunda sezonun gidişatı hakkında konuşan Perez, "Önümüzde halen uzun bir sezon var."
"Sezonumun ilk yarısını birçok kez yarış dışı kalmam katletti. Eğer bu kadar çok yarış dışı kalmasaydım, şampiyonanın gidişatı çok daha farklı olabilirdi."
"Yine de genel olarak sezonun ilk yarısından çıkarılacak birçok olumlu ders olduğunu düşünüyorum." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, walks back to the garage after crashing out at the restart
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Perez bu sezon toplam üç kez yarış dışı kaldı: yakıt pompası sorunu yaşadığı Bahreyn, vites kutusu sorunu yaşadığı Kanada ve ilk tur George Russell ile temas yaşaması sonucu en geriye düştüğü Avusturya.
Her şeye rağmen Perez, geçtiğimiz sezon araca alışma konusunda yaşadığı sorunları üstünden atmış durumda ve 2022 aracıyla daha iyi bir performans ortaya koyuyor.
Autosport/Motorsport.com tarafından sezonuna kaç puan vereceği sorulan Perez, "Bence sezonun ilk yarısı epey iyi geçti, birçok iyi yarış çıkarttık, iyi sonuçlar elde ettik ve elbette istikrarımızı da koruduk."
"Bence şampiyonluk savaşı halen devam ediyor." dedi.
Red Bull yaz arasına takımlar şampiyonasındaki en yakın rakipleri Ferrari'nin 97 puan önünde giriyor.
Ancak bu fark nedeniyle rehavete kapılmamaları gerektiğini düşünen Perez, "Zorlamaya devam etmeliyiz."
"Ferrari son birkaç yarışta bizden biraz daha hızlıydı, bu yüzden sezonun kalanında her şey olabilir."
"Bence yaz arasının ardından sezon çok hızlı bir şekilde başlayacak, bu yüzden üç veya dört yarıştan sonra net bir görüntü elde edebileceğiz."
"Umarım o zamana kadar aradaki farkı kapatabilirim." dedi.
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