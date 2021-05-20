Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü ilk antrenman seansında iyi bir performans sergiledi ve en hızlı isim olmayı başardı.

İkinci bölümdeki ilk turlarda da iyi dereceler yapan Meksikalı pilot, buna karşılık yumuşak lastiklerde temiz turlar atamadı.

Günü sekizinci sırada tamamlayan Perez, "Harika hissettim ve ilk seans oldukça keyif vericiydi. Bu harika bir pist ve iyi bir ilk seans geçirdik. Sonrasında muhtemelen bir adım geri gittiğimiz birkaç değişiklik yaptık."

"Bu yüzden cumartesi günkü sıralama turlarından önce elimizde, bakmamız gereken bol miktarda veri var. Düşük yakıtta biraz daha fazla tempo bulmamız gerekiyor."

"Yumuşak lastikle attığım bölümde çok fazla trafikte kaldım ve kötü bir tur attım. Son sektörü bir araya getiremedim ve en iyi sektör zamanım orta lastikleydi." dedi.

Ön sıranın mümkün olup olmadığı sorusuna Perez, "Göreceğiz, bence yapmamız gereken bazı işler var. Biraz daha fazla hız bulmamız gerekiyor."

"İlk seansta ikinci seansa neler olduğunu anlamalıyız ve umarım bunu halledip, cumartesi günü mücadelenin içinde oluruz."

"İhtiyacım olan şeyin daha rahat hissetmek ve araç hakkında daha fazla şey öğrenmek olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ferrari'nin temposuna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Perez, "Evet, oldukça güçlü görünüyorlar. Charles ilk seansı kaçırdı ve buna rağmen bunu birinci bitirdi. Yani evet, oldukça güçlü görünüyorlar." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images