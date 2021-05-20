Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız" Sonraki / Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 / Monako GP Haberler

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, cumartesi günü için araçta biraz daha fazla performansa ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü ilk antrenman seansında iyi bir performans sergiledi ve en hızlı isim olmayı başardı.

İkinci bölümdeki ilk turlarda da iyi dereceler yapan Meksikalı pilot, buna karşılık yumuşak lastiklerde temiz turlar atamadı.

Günü sekizinci sırada tamamlayan Perez, "Harika hissettim ve ilk seans oldukça keyif vericiydi. Bu harika bir pist ve iyi bir ilk seans geçirdik. Sonrasında muhtemelen bir adım geri gittiğimiz birkaç değişiklik yaptık."

"Bu yüzden cumartesi günkü sıralama turlarından önce elimizde, bakmamız gereken bol miktarda veri var. Düşük yakıtta biraz daha fazla tempo bulmamız gerekiyor."

"Yumuşak lastikle attığım bölümde çok fazla trafikte kaldım ve kötü bir tur attım. Son sektörü bir araya getiremedim ve en iyi sektör zamanım orta lastikleydi." dedi.

Ön sıranın mümkün olup olmadığı sorusuna Perez, "Göreceğiz, bence yapmamız gereken bazı işler var. Biraz daha fazla hız bulmamız gerekiyor."

"İlk seansta ikinci seansa neler olduğunu anlamalıyız ve umarım bunu halledip, cumartesi günü mücadelenin içinde oluruz."

"İhtiyacım olan şeyin daha rahat hissetmek ve araç hakkında daha fazla şey öğrenmek olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ferrari'nin temposuna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Perez, "Evet, oldukça güçlü görünüyorlar. Charles ilk seansı kaçırdı ve buna rağmen bunu birinci bitirdi. Yani evet, oldukça güçlü görünüyorlar." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Önceki haber

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Sonraki haber

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Pilotlar Sergio Perez
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

2s
2
Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

24 dk
3
Formula 1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

1s
4
Formula 1

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''

2s
5
Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

1s
Son Haberler
Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
F1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

24dk
Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"
F1

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"

51dk
Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"
F1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

1s
Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"
F1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

1s
Alpine, Ocon'la anlaşma yenileme görüşmelerini doğruladı
F1

Alpine, Ocon'la anlaşma yenileme görüşmelerini doğruladı

1s
Son Videolar
İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor" Monako GP
Formula 1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2! Monako GP
Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı Monako GP
Formula 1

Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor Monako GP
Formula 1

Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor

Red Bull: "Mercedes'le mücadelede Perez'e ihtiyacımız var" İspanya GP
Formula 1

Red Bull: "Mercedes'le mücadelede Perez'e ihtiyacımız var"

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı! İspanya GP
Formula 1

İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Formula 1, Bakü'de protesto riskiyle karşı karşıya''

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 1. antrenman: Perez lider, Leclerc sorun yaşadı!

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?
Formula 1 Formula 1

Monako'da 1. ve 2. antrenman seansları neden perşembe günü gerçekleştiriliyor?

Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Monako'da yarış formatı değiştirilmeli"

Son Haberler

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin güçlü temposuna şaşırmış

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Biraz daha fazla tempo bulmalıyız"

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.