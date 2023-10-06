Perez: "Bir türlü denge yakalayamıyorum"
Sergio Pérez Katar Grand Prix'sinin 2. bölümünde elenmesinin ardından araçta iyi bir denge yakalayamadığından şikayet etti.
Sergio Perez, Cuma günü Losail pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde havlu attı.
Perez aslında sıralama turlarında son bölüme kalabilecek kadar iyi bir tur atmıştı ancak son turunda pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi.
Son haftalarda yine zorlu bir döngüye giren Perez için işler Katar'da bir kez daha zor olacak çünkü geçişin zor olduğu bir pistte yükselmeye çalışacak.
Perez, zaman kazandığını düşünmediği için bu karara tam olarak katılmadığını söylüyor.
FOX Sports Mexico'ya konuşan Meksikalı pilot, "Sürücüler toplantısında pist limitlerine dikkat etmeye gerek olmadığını konuştuk çünkü oraya çıkınca vakit kaybediyorsunuz." dedi.
Sonrasında sorunları hakkında derinlemesine konuşurken, bunun RB19'daki denge eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti: "Çok fazla önden kayma yaşadım, ön tarafı çok fazla kaybettim ancak pistin sadece o bölgesinde bu sorunu yaşadım."
"Diğer her yerde arkadan kaydım ve düzeltemedim. Anlamıyorum, bugün harika bir dengeye sahip olamadım."
Perez, pazar günü her şeyin farklı olacağını söylüyor.
"Gerçekten zor bir gündü, denge yakalamakta zorlandık, çok fazla sorun yaşadık, her viraj farklıydı ve koşullar zordu, sıralama turlarında çok zorlandım."
"Yine de hafta sonu bitmedi, şu anda sahip olduğumuz pist koşullarıyla burada geçiş yapmak çok zor olacak, ancak neler yapabileceğimizi göreceğiz."
"Yine de yarış farklı olacak. Yarın durumu düzeltmek amacıyla kanatla alakalı bir şeyler deneyebiliriz."
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Son Haberler
Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"
Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"
Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş
Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş
FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar