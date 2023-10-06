Perez: "Bir türlü denge yakalayamıyorum"

Sergio Perez, Cuma günü Losail pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde havlu attı.

Perez aslında sıralama turlarında son bölüme kalabilecek kadar iyi bir tur atmıştı ancak son turunda pist limitlerini aştığı için tur zamanı silindi.

Son haftalarda yine zorlu bir döngüye giren Perez için işler Katar'da bir kez daha zor olacak çünkü geçişin zor olduğu bir pistte yükselmeye çalışacak.

Perez, zaman kazandığını düşünmediği için bu karara tam olarak katılmadığını söylüyor.

FOX Sports Mexico'ya konuşan Meksikalı pilot, "Sürücüler toplantısında pist limitlerine dikkat etmeye gerek olmadığını konuştuk çünkü oraya çıkınca vakit kaybediyorsunuz." dedi.

Sonrasında sorunları hakkında derinlemesine konuşurken, bunun RB19'daki denge eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekti: "Çok fazla önden kayma yaşadım, ön tarafı çok fazla kaybettim ancak pistin sadece o bölgesinde bu sorunu yaşadım."

"Diğer her yerde arkadan kaydım ve düzeltemedim. Anlamıyorum, bugün harika bir dengeye sahip olamadım."

Perez, pazar günü her şeyin farklı olacağını söylüyor.

"Gerçekten zor bir gündü, denge yakalamakta zorlandık, çok fazla sorun yaşadık, her viraj farklıydı ve koşullar zordu, sıralama turlarında çok zorlandım."

"Yine de hafta sonu bitmedi, şu anda sahip olduğumuz pist koşullarıyla burada geçiş yapmak çok zor olacak, ancak neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Yine de yarış farklı olacak. Yarın durumu düzeltmek amacıyla kanatla alakalı bir şeyler deneyebiliriz."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images