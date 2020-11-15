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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"

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Perez: "Bir tur daha olsa lastiklerim patlardı!"
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2020 Türkiye GP'de ikinci olarak podyuma çıkan Racing Point pilotu Sergio Perez, lastiklerinin tamamen bittiğini ve bir tur daha olsa lastiklerinin patlayacağını söyledi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Perez, yarışın ilk 37 turunu takım arkadaşı Lance Stroll'un, ardından Lewis Hamilton'ın arkasında hep ikinci sırada götürdü.

11. turda geçiş lastikleri için pite gelen Perez, lider Hamilton gibi bir daha pite gelmedi ve yerini bu sayede korumayı başardı.

Perez, son turda Ferrari'den Charles Leclerc'e geçilse de 11. virajda Leclerc'in dışarı taşmasıyla yeniden ikinci sıraya yükseldi ve yarışı bu şekilde tamamladı.

2018 Azerbaycan GP'den sonra ilk defa podyuma çıkan Perez, 48 tur kullandığı lastiklerin patlamak üzere olduğunu söyledi.

Perez, "Telsizden takıma söyledim. Bir tur daha olsaydı, bu lastikler patlardı. Yarışın sonuna doğru vibrasyon aşırı kötüleşmişti. Takım bugün strateji açısından harika bir iş başardı ve evet, Lewis bugün aşırı güçlüydü. Yarışın sonuna doğru ölsek de iyi bir sonuç almayı başardık." 

"Yarışın başında Max ile ufak bir olayımız oldu. Aynadan bir şey göremiyordum. Her yer dumandı. Yarış mühendisim sürekli olarak farkı bana söylüyordu. Bir anda Max'in genişten dönüp kaybolduğunu gördüm."

"Bir diğer olay Charles ile oldu. Bana o kadar yakın olduğunun farkında değildim. Bu yüzden son turda onunla güzel bir mücadele oldu. 9. virajda beni geçti ve ardından 11. virajda onu yeniden geçtim. Kaotik bir yarıştı ancak güçlü bir sonuç aldık." 

"Formula 1'de her hafta sonu iyi iş çıkarmanız gerekir. Her zaman, son yarışınızda yaptıklarınız kadar hatırlanırsınız. Bu yüzden yukarılarda bitirmek önemliydi. Gerisi benim elimde değil." dedi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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