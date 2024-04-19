Perez: "Bir sonraki anlaşmam en az iki yıllık olmalı"

Sergio Perez'in Red Bull'a anlaşması bu yılın ardından sona erecek ve hemen hemen herkesin gözü bu koltukta.

Perez'in performansı da zaman zaman tartışma konusu haline geliyor.

ESPN'e konuk olan Perez, diğer sürücülerden daha fazla yargılandığını düşünüp düşünmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Belki de Red Bull'da olduğum içindir, bu çok önemli bir faktör."

"Yanınızda Max gibi bir sürücüye sahip olmak her zaman işleri zorlaştırıyor. Fakat sonunda benim için önemli olan takımımın ne düşündüğü."

"Bu sezona çok iyi, çok sağlam bir başlangıç yaptık ama bu çok uzun bir sezon. Önümüzde daha 20 yarış var ve her şey olabilir. Önemli olan son yarışa kadar mücadelenin içinde kalmak." cevabını verdi.

Geleceğinin ne zaman beli olacağı sorusuna Perez, "Bence pazar çok hızlı ilerliyor, hepimizin istediğinden çok daha hızlı, çünkü şu anda Asya'daki tüm yarışlarla birlikte, pazarlık yapmak dahi karmaşık."

"Çünkü hepimiz sürekli seyahat ediyoruz, herkes farklı günlerde seyahat ediyor, farklı programlarımız var, bu yüzden takımla iletişimi biraz zorlaştırıyor."

"Fakat geleceğimin netleşmesinin sadece bir zaman meselesi olacağını düşünüyorum."

"Bence bir sonraki sözleşmemin en az iki yıllık olması çok mantıklı, çünkü 2026 için kurallar baya değişecek."

"Bence takımın bir sürücüyü tek yıllığına alıp, sonra kapıyı açık bırakması bugün için mantıklı değil."

"Özellikle gelecek yıl, sezon ortasında çok fazla gelişme olacak. Dolayısıyla uzun vadeli bir projenin parçası olmak önemli." cevabını verdi.