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Perez: "Bir senelik anlaşma, ekstra baskıya neden olmuyor"

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Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Sergio Perez, Red Bull ile tek bir senelik anlaşma imzalamasına rağmen bunun kendisinde ekstra baskıya neden olmadığını düşünüyor.

Perez: "Bir senelik anlaşma, ekstra baskıya neden olmuyor"

Meksikalı pilot bu sene Red Bull'daki ilk yılında takım arkadaşı Max Verstappen şampiyonluk mücadelesi verirken inişli çıkışlı bir sezon geçirdi.

Azerbaycan GP'de bu seneki tek zaferini alan Perez, genel olarak RB16B'nin kendine has sürüş yapısına alışmakta zorlandı.

Perez, gelecek sene de Red Bull ile mücadeleye devam edecek ancak AlphaTauri'nin yıldız pilotu Pierre Gasly, daha sonraki dönemde Red Bull için bir seçenek olabilir.

Motorsport.com'a konuşan Perez, tek senelik anlaşma için, "Bu benim için bir fark yaratmıyor. Daha uzun anlaşmaya sahip olsak bile, biz her zaman yarış pilotuyuz ve her hafta sonu iyi iş çıkarmak isteriz."

"Dürüst olmak gerekirse, bu pek düşündüğüm bir konu değil. Düşündüğüm tek şey, sıradaki yarış hafta sonu. Diğer türlü de aynısı geçerli. 'Gelecek sene için anlaşmam var. Bu sayede biraz rahatlayabilirim' diye düşünmem. Böyle bir şey yapmam."

"O şekilde düşünüyor olsaydım, zaten burada olamazdım." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Perez'in yeni anlaşması, Helmut Marko ve Christian Horner'ın özel olarak kendisine kalacağını söylemesinden birkaç hafta sonra açıklanmış.

Perez, 2021'de bazı zor anlar yaşasa da patronlarıyla arasında bir güven duygusunun oluştuğunu söyledi.

Perez, "Anlaşmadan birkaç yarış önce Helmut ve Christian benimle konuştular. Bana başka bir yere bakmamam gerektiğini çünkü benden mutlu olduklarını ve devam etmek istediklerini söylediler."

"Benim için gerçekten durum aynıydı ve oldukça açıktı. Bu kısa sürede onlarla iyi seviyede güven oluşturduk. Önemli olan bu."

"Christian ve Helmut bana bir şey söylüyorlarsa, onlara tamamen güvenirim. Bunun sonucunda, başka bir şeyden endişe duymadım." dedi.

Sezonun bitmesine 8 yarış var ve Perez'in hem Verstappen'e hem de takıma şampiyonluk konusunda yardımcı olması gerekiyor. Perez, bu konuda en çok tek tur performansını geliştirmek zorunda olduğunu biliyor.

Perez, "Sıralama seanslarında iyi bir adım atmak zorundayım. Yarış performansı ortada ancak sıralamalarda iyi bir adım atmalıyız."

"Olumlu olan şey, sıralamalarda Max ile bir fark var ise, bunun yarışta kapanma eğiliminde olması. O zaman çok daha yakın oluyoruz ancak cumartesi günleri de farkı kapatmak zorundayım. Bu sayede en başından itibaren ona yakın olabilirim." dedi.

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