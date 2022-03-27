Perez: "Bir gün şans benim yanımda olacak"

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Meksikalı pilot cumartesi günü sürpriz şekilde pole pozisyonunu almıştı ve pazar günkü yarışın startında yerini korudu.

Perez, başlangıçta büyük bir fark yaratamadı ve Charles Leclerc kendisine yakın kalmayı sürdürdü. Bir noktada Ferrari, Leclerc'i pite çağırdı. Red Bull, Ferrari'nin erken pitle öne geçmesini engellemek amacıyla Meksikalı pilotu daha erken pite aldı. Bunun üzerine Ferrari, Leclerc'e pistte kalmasını söyledi.

Tam bu noktada Nicholas Latifi kaza yaptı ve piste güvenlik aracı girdi. Böylelikle Leclerc, Verstappen ve Sainz, güvenlik aracı ardında pit stop yaparak Meksikalı sürücüyü geçtiler.

Dördüncü sırada finiş gören Perez, hayal kırıklığını gizlemedi ve şöyle dedi: "Bu bir yarış ve özellikle böyle bir durum olabileceğini biliyorduk."

"Ancak erken pite gelebilirdik, istediğimiz fark oluşmuştu ve bunu değerlendirdik. Her şey gerçekten iyi görünüyordu ancak ne yazık ki Latifi benim için yanlış bir zamanda duvara girdi."

"Yine de dediğim gibi bu bir yarış. Bir gün şans bizim yanımızda olacak. Fakat can acıtıcı çünkü bu yarışı pole pozisyonundan kazanmak için yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

"Artık önümüze bakmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Yine de evet, acı verici yarışlardan birisi."

Perez, Sainz'ın pitinden sonra İspanyol pilotu geçse de, güvenlik aracı çizgisini ilk Sainz geçtiği için yerini geri vermek zorunda kaldı.

Bu konuda Perez, "Takım benden yeri geri vermem gerektiğini istedi, ben de verdim. Bunun gayet adil olduğunu düşündüm."

"Sanal güvenlik aracından sonra biraz tempo yakaladım, arayı kapattım fakat son bölümde sarı bayraklar çıkınca yavaşlamak zorunda kaldım. Daha fazlasını yapamadım." dedi.

Perez yine de yarış için olumlu konuştu.

"Takım için olumlu bir gündü ve Max'in harika bir yarış çıkarmasından dolayı mutluyum. Milton Keynes'teki tüm ekibimiz için harika. Bahreyn'deki kötü hafta sonundan sonra sıralama turları ve yarışta yeniden bir Red Bull'u yukarıda görmek mutluluk verici."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images