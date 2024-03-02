Perez: "Beşinci sıradan ulaşabileceğimiz maksimum pozisyon buydu"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikinciliğin 'sezona başlamak için harika bir pozisyon' olduğunu dile getirdi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Andy Hone / Motorsport Images
Meksikalı pilot, cuma günü gerçekleşen Bahreyn GP sıralama turlarında beşinci sıraya yerleşmişti.
Perez, sıralama turlarının ardından Q3'te ilk virajdaki hatasının ona birkaç ondalığa ve sonuç olarak üç sıraya mal olduğunu dile getirmişti.
Sakhir pistinde gerçekleşen yarışta Perez, iyi bir tempo göstererek sıralamada kaybettiği sıraları geri kazandı ve yarışı podyumun 2. basamağında tamamladı.
Yarışın ardından Perez, şunları söyledi: "Bence elde edebileceğimiz maksimum pozisyon buydu."
"Lastik yönetimi açısından oldukça zorlu bir yarıştı, bu akşamki yarıştan öğreneceğimiz çok şey var ve bunlar şampiyona için önemli olacak."
"Ama genel olarak sezona başlamak için harika bir pozisyon elde ettik."
"Yarışta yaşadığımız kayma lastik bileşimine bağlıydı. Fren ve sürüş kabiliyeti ile ilgili bazı sorunlar yaşadık ki bunlar bu pistte işimizi zorlaştırıyor."
"Ama eminim ki bu gece tüm bunları analiz edecek ve Cidde için dersler çıkaracağız."
"İyi bir ivme yakaladık ve önümüzdeki yarışlar için bunu devam ettirmeyi başarmalıyız."
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