Perez: "Berbat bir yarıştı"

Meksikalı sürücü, cumartesi günkü sıralama turlarında büyük bir kaza yapmış ve aracına hasar vermesinin ardından son sıraya düşmüştü.

Pazar günü yükselmek için çabalasa da, sonunda ancak 15. sırada finiş görebildi.

Yarışın ardından konuşan Perez, "Uzun zamandır -kendi adıma- bu kadar kötü geçen bir yarış hatırlamıyorum... Benim için her şey ters gitti, kesinlikle sıralama turlarındaki hatamın bedelini ödedik."

"Sadece bugün değil tüm hafta sonu sergilediğim performans nedeniyle üzgünüm..."

"Sıralama turlarında yaptığım kazanın, bugün benim için pahalıya patlayacağını biliyordum ve 25 puan kaybettik." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed on the podium Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Perez, yarış boyunca pek çok olaya karışırken, birden fazla temas da yaşadı.

"Bugün pist şartları epey zordu, yağmur yağmaya başladığında işleri yoluna koyabileceğimize dair bir umut vardı ama olmadı."

"Yaşananlar gerçekten üzüntü verici."

"Bugün farklı yapabileceğimiz pek fazla şey olduğunu sanmıyorum; her şeyi dün kaybettik."

"Sadece bu yarışı ardımda bırakmak istiyorum çünkü berbat bir hafta sonuydu."

"Şampiyonluk umudum devam ediyor fakat bir yarıştan daha sıfır puanla ayrılmayı göze alamam. Bu yüzden Barselona'da normal seviyeme dönebilmeyi umuyorum."

"Önümüzdeki birkaç yarışta mükemmel olmalı, zaferler kazanmalı ve bunları bir an önce yapmalıyım."

"Birkaç gün içinde yeni bir yarış daha olacağı için mutluyum."