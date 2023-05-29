Perez: "Berbat bir yarıştı"
Sergio Perez, puansız ayrıldığı Monako GP'nin kariyerinin en kötü hafta sonlarından birisi olduğunu kabul etti.
Meksikalı sürücü, cumartesi günkü sıralama turlarında büyük bir kaza yapmış ve aracına hasar vermesinin ardından son sıraya düşmüştü.
Pazar günü yükselmek için çabalasa da, sonunda ancak 15. sırada finiş görebildi.
Yarışın ardından konuşan Perez, "Uzun zamandır -kendi adıma- bu kadar kötü geçen bir yarış hatırlamıyorum... Benim için her şey ters gitti, kesinlikle sıralama turlarındaki hatamın bedelini ödedik."
"Sadece bugün değil tüm hafta sonu sergilediğim performans nedeniyle üzgünüm..."
"Sıralama turlarında yaptığım kazanın, bugün benim için pahalıya patlayacağını biliyordum ve 25 puan kaybettik." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed on the podium
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Perez, yarış boyunca pek çok olaya karışırken, birden fazla temas da yaşadı.
"Bugün pist şartları epey zordu, yağmur yağmaya başladığında işleri yoluna koyabileceğimize dair bir umut vardı ama olmadı."
"Yaşananlar gerçekten üzüntü verici."
"Bugün farklı yapabileceğimiz pek fazla şey olduğunu sanmıyorum; her şeyi dün kaybettik."
"Sadece bu yarışı ardımda bırakmak istiyorum çünkü berbat bir hafta sonuydu."
"Şampiyonluk umudum devam ediyor fakat bir yarıştan daha sıfır puanla ayrılmayı göze alamam. Bu yüzden Barselona'da normal seviyeme dönebilmeyi umuyorum."
"Önümüzdeki birkaç yarışta mükemmel olmalı, zaferler kazanmalı ve bunları bir an önce yapmalıyım."
"Birkaç gün içinde yeni bir yarış daha olacağı için mutluyum."
Son Haberler
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır" Ocon: "Umarım bu podyum sadece başlangıçtır"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi" Van der Garde: "Verstappen'in şampiyonluk kazanması an meselesi"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Alonso: "Zafere bir adım kaldı" Alonso: "Zafere bir adım kaldı"
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur" Rossi: "Umarım eleştirilerimin etkisi olmuştur"
Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"
Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk" Tsunoda: "Fren problemi yüzünden puandan olduk"
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı
Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"
Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü" Bottas: "Çabalarımızın karşılığını alamamak üzücü"
Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı" Albon: "Yağmur işleri beklediğim kadar karıştırmadı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.