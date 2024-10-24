Perez: "Berbat bir sezon geçirdiğimin farkındayım"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2024 sezonunun kendisi için zorlu geçtiğini kabul ederken, Meksika Grand Prix'sinde alacağı iyi bir sonuçla sezonun gidişatını tersine çevirebileceğine inanıyor.



Bu hafta sonu kendi evinde yarışmaya hazırlanan Meksikalı pilot,“Berbat bir sezon geçirdiğimin farkındayım."



"Burada güçlü bir sonuç alırsam sezonumun gidişatı değişebilir. Formula 1'de ivmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum."



"Burada iyi bir sonuç alırsam, kesinlikle sezonum için bir U dönüşü yapabilir."

"Geçen yıl kazanmaya odaklanmıştım ve her şeyimi verdim. Bir yarışçı olarak, yapabileceğiniz her şeyi verdiğinizde pişmanlık duymamalısınız."



"Yine hedefim bu, buraya gelen insanlar için her şeyimi vermek."

"Ayrıca takımlar şampiyonluğunu kazanmak istiyoruz. Bu yüzden her iki aracın da en iyi performans ve paketle yarışması gerekiyor," şeklinde konuştu.