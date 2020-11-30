Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"

Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda feshedilecek ve adı 2021 için Red Bull'la anılsa da, Avusturyalı ekibin mevcut pilotlarıyla devam etmesi bekleniyor.

Perez'in Red Bull dışında başka bir seçeneği yok ve eğer Red Bull, Alex Albon'u seçerse Perez spora veda edecek.

Bugün TSI 20:30'da basın toplantısı düzenleyecek olan Perez'in spora bir yıl ara vereceği düşünülüyor.

Pazar günü konuşan Perez, 2021 planları sorulunca şöyle dedi: Formula 1'de hızlı bir araçla yarışmaya devam etmek istediğimi zaten söylemiştim."

"Bir kontrat imzalamayı başaramazsam o zaman... Hayat bu ve benim yarış pistinin dışında yapacak çok ilginç şeyler var."

"Henüz 30 yaşındayım, ama hayatım boyunca yarışmayı planlamıyorum. Bakalım gelecek ne getirecek."

Perez, kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını ve son yarışlarda kendisini kanıtlama arayışına girmeyeceğini söyledi.

"10 yıldır bu sporun içerisindeyim, sanırım insanlar ne yapabileceğimi biliyorlar. Bu yüzden bu konuda oldukça rahatım."

"Yeteneklerime ve şu an yaptığım işe güveniyorum, ama 10 yıl boyunca bunu yapıyordum ve yaptığım işten gayet tatmin oldum."