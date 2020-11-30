Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"

paylaşım
yorumlar
Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point pilotu Sergio Perez, sezon sonunda Formula 1'den ayrılacağının sinyallerini verdi ve kanıtlayacak ibr şeyi olmadığını belirtti.

Sergio Perez'in kontratı yıl sonunda feshedilecek ve adı 2021 için Red Bull'la anılsa da, Avusturyalı ekibin mevcut pilotlarıyla devam etmesi bekleniyor.

Perez'in Red Bull dışında başka bir seçeneği yok ve eğer Red Bull, Alex Albon'u seçerse Perez spora veda edecek.

Bugün TSI 20:30'da basın toplantısı düzenleyecek olan Perez'in spora bir yıl ara vereceği düşünülüyor.

Pazar günü konuşan Perez, 2021 planları sorulunca şöyle dedi: Formula 1'de hızlı bir araçla yarışmaya devam etmek istediğimi zaten söylemiştim."

"Bir kontrat imzalamayı başaramazsam o zaman... Hayat bu ve benim yarış pistinin dışında yapacak çok ilginç şeyler var."

"Henüz 30 yaşındayım, ama hayatım boyunca yarışmayı planlamıyorum. Bakalım gelecek ne getirecek."

Perez, kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığını ve son yarışlarda kendisini kanıtlama arayışına girmeyeceğini söyledi.

"10 yıldır bu sporun içerisindeyim, sanırım insanlar ne yapabileceğimi biliyorlar. Bu yüzden bu konuda oldukça rahatım."

"Yeteneklerime ve şu an yaptığım işe güveniyorum, ama 10 yıl boyunca bunu yapıyordum ve yaptığım işten gayet tatmin oldum."

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"

Önceki haber

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"

Binotto: "Sonuç hayal kırıklığı yaratıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Sonuç hayal kırıklığı yaratıyor"

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"

F1, Ricciardo'nun Grosjean'ın kazasıyla ilgili TV yorumlarına yanıt verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Ricciardo'nun Grosjean'ın kazasıyla ilgili TV yorumlarına yanıt verdi

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Son Haberler

Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?
F1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?

1s
2
Formula 1

F1, Ricciardo'nun Grosjean'ın kazasıyla ilgili TV yorumlarına yanıt verdi

5s
3
Formula 1

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"

43 dk
4
Formula 1

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"

2s
5
Formula 1

Ilott resmen açıkladı: "2021'de F1'de olmayacağım"

4s

Son Haberler

Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"
F1

Perez: "Benim için F1'in dışında da yapacak ilginç şeyler var"

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"
F1

Masi: "Grosjean'ın kazasının enerjisi sebebiyle bariyerlerin zarar görmesi kaçınılmaz"

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?
F1

Analiz: Grosjean'ın kazasıyla ilgili fotoğraflardan neler öğrendik?

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"
F1

Red Bull, Hamilton'u yenmek için stratejide "daha iyisini yapabilirdi"

Ilott resmen açıkladı: "2021'de F1'de olmayacağım"
F1

Ilott resmen açıkladı: "2021'de F1'de olmayacağım"

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.