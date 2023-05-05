Perez: "Ben sadece 'cadde pisti uzmanı' değilim"

Meksikalı pilot bu yıla çok iyi başladı ve Azerbaycan Grand Prix'sinde harika bir performansla takım arkadaşı Max Verstappen'in önünde galibiyete ulaştı.

İlk dört yarışta ikinci zaferini alan Perez'in kariyeri boyunca kazandığı altı yarıştan beşi cadde pistlerinde geldi. Dolayısıyla bu yılki güçlü performansını normal pistlere taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri var.

Bu yıl Suudi Arabistan ve Bakü'deki cadde yarışlarını kazanan Perez, kendisini sadece bir 'cadde yarışı uzmanı' olarak görmediğini söyledi ve şöyle ekledi : "Bu pistlerde güçlü olmamı sağlayan şey, araçla eskisinden çok daha fazla oynayabilmem."

"Dolayısıyla, farklı pistlere ya da normal pistlere gittiğimde araçla yine istediğim gibi oynayamamam için hiçbir neden göremiyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Perez, bir aracın limitlerini bulma ve duvarlara bu kadar yakın yarışmanın getirdiği ekstra baskıyla başa çıkma konusundaki güveninin, cadde pistlerinde kendisine yardım ettiğini de belirtti.

"Cadde pistlerindeyken yarışta çok güçlü olmanız ve baskıya karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Baskıyla başa çıkabilmeniz gerekiyor dedim çünkü hata yapma şansınız yok. Normal bir pistte küçük bir hata yaparsanız, bundan kurtulabilirsiniz."

"Ancak cadde pistlerinde bu hatalardan kurtulamazsınız. Muhtemelen yarış günü geldiğinde diğerlerinden daha fazla güvene sahip oluyorum."

"Yine de Bakü'de saf tempo ile kazandım. Dolayısıyla cadde pisti ya da kalıcı bir pist olması fark etmez. Eğer Bakü'de bunu yapabiliyorsam her yerde yapabilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Perez bu sezon şimdiye kadar Verstappen ile yarışmakta özgürdü ve yılı kalanında bu durumun devam edeceğinden şüphe duymuyor.

"Takımın bana, Max'e verdiği kadar destek vereceğine inanıyorum, zira sezonun hemen hemen başından beri yaptıkları şey bu."

"Dolayısıyla Red Bull'un bu tutumunu takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Red Bull için 20. turdan itibaren takım emirleri uygulamak, araçlara bakmak ve finişe geldiğimizden emin olmaya çalışmak çok kolay olurdu."

"Oysa Cidde'de ve Bakü'de baştan sona zorladık. İkimiz de birkaç kez duvara çarptık."