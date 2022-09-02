Perez: "Belçika'daki kadar mutlu değiliz"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günü en çok zorlanan isimlerden birisiydi ve her iki seansta da ön bölümün dışında kaldı.

İkinci seansta araçtaki sorun nedeniyle başlangıçta pitte kalmak zorunda kalan Perez, sonrasında piste çıksa da ilk ona dahi giremedi.

Perez, ikinci antrenman seansından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Trafikte çok sorun yaşadım."

"Ferrari pilotlarından biri, hızlı turumda beni engelledi ve buna ek olarak yumuşak lastiklerden de en iyisini alamadım."

"Ayrıca ilk seansta araç o kadar dengesizdi ki neredeyse kaza yapıyordum."

"Lastik aşınması da Spa-Francorchamps'a kıyasla daha yüksek, dolayısıyla hafta sonunun geri kalanı için yapılması gereken işler var."

"Neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak. Sıralama turları için gerçekten gelişmemiz gerekiyor."

"Tempomuza gelirsek, genel olarak Belçika'da olduğumuzdan daha az mutluyuz. Sıralama turlarında ön bölümde yer alabilmek adına araştırmamız ve geliştirmemiz gereken şeyler var."

"Ayrıca Mercedes bugün gerçekten çok güçlü görünüyordu. Tüm bunları göz önüne alırsak, neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak." dedi.