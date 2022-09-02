Perez: "Belçika'daki kadar mutlu değiliz"
Sergio Perez, Red Bull'un Belçika'daki kadar mutlu olmadığını ve araçta kendisini çok rahat hissetmediğini söyledi.
Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günü en çok zorlanan isimlerden birisiydi ve her iki seansta da ön bölümün dışında kaldı.
İkinci seansta araçtaki sorun nedeniyle başlangıçta pitte kalmak zorunda kalan Perez, sonrasında piste çıksa da ilk ona dahi giremedi.
Perez, ikinci antrenman seansından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Trafikte çok sorun yaşadım."
"Ferrari pilotlarından biri, hızlı turumda beni engelledi ve buna ek olarak yumuşak lastiklerden de en iyisini alamadım."
"Ayrıca ilk seansta araç o kadar dengesizdi ki neredeyse kaza yapıyordum."
"Lastik aşınması da Spa-Francorchamps'a kıyasla daha yüksek, dolayısıyla hafta sonunun geri kalanı için yapılması gereken işler var."
"Neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak. Sıralama turları için gerçekten gelişmemiz gerekiyor."
"Tempomuza gelirsek, genel olarak Belçika'da olduğumuzdan daha az mutluyuz. Sıralama turlarında ön bölümde yer alabilmek adına araştırmamız ve geliştirmemiz gereken şeyler var."
"Ayrıca Mercedes bugün gerçekten çok güçlü görünüyordu. Tüm bunları göz önüne alırsak, neler yapabileceğimizi görmek ilginç olacak." dedi.
Hamilton: "Performans anlamında çok daha fazlasının geleceğini söyleyemem"
Leclerc: "Daha da gelişmemiz gerekiyor"
Son Haberler
Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı
Formula 1'in Sözleşme Tanıma Kurulu tarafından Cuma günü yapılan açıklama ile, 2023'te McLaren için yarışacak olan Oscar Piastri'yi içeren sözleşme tartışmaları sona ermiş oldu.
Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”
Haas pilotu Mick Schumacher, sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmanın onun için bir sürpriz olduğunu söylerken yarınki yarışı başladığı sırada bitirse bile mutlu olacağını belirtti.
Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"
Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarındaki olumsuzluklara rağmen yarışta podyum için savaşabileceklerini düşünüyor.
Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"
Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Meksikalı pilotları Sergio Perez'in sıralamalarda hata yapmasaydı Hollanda GP'ye ikinci çizgiden başlaması gerektiğini söyledi.