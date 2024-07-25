Perez: "Belçika GP, Red Bull ile son yarışım olmayacak"
Sergio Perez, yaz arasından sonra da Red Bull ile yarışmaya devam edeceğine inanıyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull Macaristan GP hafta sonunda, yaz arasında pilotları hakkında genel bir değerlendirme yapılıp bir karara varılacağını dile getirmişti.
Bu durum, Perez'in son yarışlardaki performansı nedeniyle takımdan gönderileceği spekülasyonlarına yol açmıştı.
Ancak Meksikalı pilot, yaz arasından sonra da takımda olacağından emin.
Perez, "Sezonu rayına oturtmak için gerçekten çalışıyorum."
"Daha önce de söylediğim gibi önceliğim bu. Sezon sonunda sadece Abu Dabi'de nerede bitirdiğimi hatırlayacağız. Yani bana göre, eğer iyi birkaç yarış geçirebilirsem ve performansımı tekrar rayına oturtabilirsem, sezonum şu anda göründüğünden oldukça farklı görünebilir."
"Bence baktığınızda benzer kötü dönem geçiren başka pilotlar da oldu ama bu o kadar göze çarpmıyor. Bence Red Bull'da medyada her zaman çok fazla konuşuluyor."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Ama buna alışığım, karting günlerimden beri böyle büyüdüm. Eğer bir yarışı kazanamazsam bir sonraki yarışa çıkıp çıkamayacağımı bilemezdim. Sanırım kariyerimde zaten çok fazla baskı altındaydım. Yani durum farklı değil. Bence Formula 1 pilotları olarak bu tür baskılara oldukça alışığız."
"Bu hafta sonunun Red Bull ile son yarışım olmayacağından kesinlikle eminim."
"Çünkü temelde sözleşmemde ne olduğunu ve ekibin bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Ana odağın nerede olduğunu, yani pistte elde edilen sonuçlara odaklandığımızı biliyorum."
"Ben takıma ve araçtan elde ettiğimiz performansa odaklanıyorum, geri kalan her şey benim için sadece spekülasyon. Yani hiç endişelenmiyorum." dedi.
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