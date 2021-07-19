Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen taburcu edildi
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Britanya Grand Prix'sinde bekledikleri ilerlemeyi kaydedemediklerini söyledi.

Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sprint sıralama yarışında attığı spinin ardından en geriye düşmüş ve ardında da yarıştan çekilmişti.

Red Bull, geçişe yardımcı olması için araçta pek çok değişiklik yaptı ve bu değişikliklerin ardından Meksikalı pilot pazar günkü yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Perez, pazar günkü yarışta aslında başlangıçta iyi bir ilerleme kaydetti fakat sonrasında Pierre Gasly'nin ardında sıkışınca pit yapmak zorunda kaldı. Sonrasında bu kez Lance Stroll'ün ardında kaldı ve son bölümde en hızlı tur için fazladan bir pit stop yaptı.

Tüm bunlar Perez'in yarıştan puansız ayrıldığı anlamına geliyordu.

Yarışın ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Yarış zordu: Beklediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik."

"Kendimizi lastiklerle ilgili çok zor durumun içerisinde bulduk ve DRS aralığına girer girmez bizim için oldukça zordu. Bence bugün kesinlikle 7. sıra mümkündü. Bence birkaç tur daha olsa Fernando'yu kesinlikle yakalayabilirdim ama bundan daha fazlası gerçekten zor olurdu."

"Sonunda belli sebeplerden dolayı en hızlı turu atmak için pit stop yapmaya karar verdik."

"Doğruyu söylemek gerekirse bugünkü yarış için pek bir plan yapmamıştık. Her şeyi açık bıraktık ve kendimizi bir DRS treninde bulur bulmaz farklı bir şey denemeye karar verdik."

"Kesinlikle unutmamız gereken bir hafta sonu oldu. Şampiyonada çok fazla şey kaybettik ve sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi Macaristan için mümkün olduğunca çok hazırlanmaya çalışacağız."

Kimi Raikkonen'le temas sorulduğunda Perez, "Bence fazla iyimser davrandı. 15. viraja çok geç girdi, onu dışarıdan geçtim ve 16. virajda ben içerideydim, onun önündeydim. Fakat o, dışarıda kalmaya çalıştı. Bence bu bir yarış olayıydı." cevabını verdi."

Perez, bu hafta sonuyla ilgili genel olarak çok hayal kırıklığı yaşadığını da ekledi.

"Hafta sonunun genelinden ve performansımdan dolayı gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Yarışta beklediğim ilerlemeyi kaydedemedim ve lastiklerle ilgili sorunlar yaşadık. Tamamının DRS kullandığı araçlarına arkasına gelir geçmez, geçiş yapmak imkansız hale geldi."

"Dediğim gibi bugün yedinci sıranın ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum: Eğer birkaç tur daha uzun sürseydi, Lance Stroll ve Fernando Alonso'yu geçebilirdim,"

"Bu hafta sonunu bir an önce unutmak istiyorum. Şampiyonada çok puan kaybettik, bu yüzden şimdi yeniden toparlanmamız, çok çalışmamız ve Macaristan'daki bir sonraki yarışta  mümkün olduğunca güçlü şekilde dönmemiz gerekiyor."

"Max ve Lewis arasındaki olayı görmedim, bu yüzden değerlendirmeden önce tekrarını izlemem gerekiyor. En önemlisi Max'in iyi olması."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen taburcu edildi

Önceki haber

Verstappen taburcu edildi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

19 s
2
Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

12 s
3
Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

10 s
4
Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

13 s
5
Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

15 s
Son Haberler
Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"
F1

Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"

3dk
Verstappen taburcu edildi
F1

Verstappen taburcu edildi

38dk
Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”
F1

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

1 s
Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"
F1

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

1 s
Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
F1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

10 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
22 s

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen taburcu edildi Britanya GP
Formula 1

Verstappen taburcu edildi

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz" Britanya GP
Formula 1

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış Britanya GP
Formula 1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Verstappen taburcu edildi
Formula 1 Formula 1

Verstappen taburcu edildi

Son Haberler

Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"

Verstappen taburcu edildi
Formula 1 Formula 1

Verstappen taburcu edildi

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.