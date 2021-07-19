Perez: "Beklediğimiz kadar yükselemedik"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sprint sıralama yarışında attığı spinin ardından en geriye düşmüş ve ardında da yarıştan çekilmişti.

Red Bull, geçişe yardımcı olması için araçta pek çok değişiklik yaptı ve bu değişikliklerin ardından Meksikalı pilot pazar günkü yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Perez, pazar günkü yarışta aslında başlangıçta iyi bir ilerleme kaydetti fakat sonrasında Pierre Gasly'nin ardında sıkışınca pit yapmak zorunda kaldı. Sonrasında bu kez Lance Stroll'ün ardında kaldı ve son bölümde en hızlı tur için fazladan bir pit stop yaptı.

Tüm bunlar Perez'in yarıştan puansız ayrıldığı anlamına geliyordu.

Yarışın ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "Yarış zordu: Beklediğimiz kadar ilerleme kaydedemedik."

"Kendimizi lastiklerle ilgili çok zor durumun içerisinde bulduk ve DRS aralığına girer girmez bizim için oldukça zordu. Bence bugün kesinlikle 7. sıra mümkündü. Bence birkaç tur daha olsa Fernando'yu kesinlikle yakalayabilirdim ama bundan daha fazlası gerçekten zor olurdu."

"Sonunda belli sebeplerden dolayı en hızlı turu atmak için pit stop yapmaya karar verdik."

"Doğruyu söylemek gerekirse bugünkü yarış için pek bir plan yapmamıştık. Her şeyi açık bıraktık ve kendimizi bir DRS treninde bulur bulmaz farklı bir şey denemeye karar verdik."

"Kesinlikle unutmamız gereken bir hafta sonu oldu. Şampiyonada çok fazla şey kaybettik ve sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Şimdi Macaristan için mümkün olduğunca çok hazırlanmaya çalışacağız."

Kimi Raikkonen'le temas sorulduğunda Perez, "Bence fazla iyimser davrandı. 15. viraja çok geç girdi, onu dışarıdan geçtim ve 16. virajda ben içerideydim, onun önündeydim. Fakat o, dışarıda kalmaya çalıştı. Bence bu bir yarış olayıydı." cevabını verdi."

Perez, bu hafta sonuyla ilgili genel olarak çok hayal kırıklığı yaşadığını da ekledi.

"Hafta sonunun genelinden ve performansımdan dolayı gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Yarışta beklediğim ilerlemeyi kaydedemedim ve lastiklerle ilgili sorunlar yaşadık. Tamamının DRS kullandığı araçlarına arkasına gelir geçmez, geçiş yapmak imkansız hale geldi."

"Dediğim gibi bugün yedinci sıranın ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum: Eğer birkaç tur daha uzun sürseydi, Lance Stroll ve Fernando Alonso'yu geçebilirdim,"

"Bu hafta sonunu bir an önce unutmak istiyorum. Şampiyonada çok puan kaybettik, bu yüzden şimdi yeniden toparlanmamız, çok çalışmamız ve Macaristan'daki bir sonraki yarışta mümkün olduğunca güçlü şekilde dönmemiz gerekiyor."

"Max ve Lewis arasındaki olayı görmedim, bu yüzden değerlendirmeden önce tekrarını izlemem gerekiyor. En önemlisi Max'in iyi olması."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images