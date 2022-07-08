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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Perez: "Birinci antrenmandan beri bir şeyler harika değildi"

Sergio Perez, aracında bir şeylerin yolunda gitmediğini ve sıralama turlarında ritmi bulamadığını söyledi.

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Perez: "Birinci antrenmandan beri bir şeyler harika değildi"
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Perez, Avusturya GP sıralama turlarını takım arkadaşının 0.42 sn gerisinde 4. sırada tamamladı.

Meksikalı pilotun, Q2'deki tur zamanlarının pist ihlali nedeniyle silinmesinin ardından Q3'e çıkmak için tek turu vardı.

Perez daha sonra son denemesinde altıncı sıraya çıktı ancak 8. virajda beyaz çizgiyi geçtiği için hakemler tarafından seans sonra incelenmek üzere not edildi.

Red Bull pilotu Q3'teki son turunda ise 1:05.404 yaparak dördüncü sıraya yerleşti.

Seansın ardından konuşan Perez, şunları söyledi: "Zorlu bir gündü. Birinci antrenmandan beri bir şeyler harika hissettirmiyordu. Bu yüzden bazı şeyleri anlamamız gerekiyor ve umarım yarın telafi edebiliriz."

"Sıralamada ritmi bulamadım. Bu yüzden bir şeyleri anlamamız lazım ama yarın sprint var ve sonrasında uzun bir yarış var."

"Bu yüzden başımızı öne eğmeli ve yarınki sprintte ilerleme kaydetmek ve pazar günkü yarış için iyi bir pozisyon almak adına zorlamalıyız."

"Beklediğimiz gibi bir gün değildi. Bu sabah tabanda ve genel olarak bazı problemler yaşadık."

"Bence genel anlamda tam olarak olması gereken yerde değiliz ama umarım yarın telafi ederiz."
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