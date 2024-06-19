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Formula 1

Perez: "Barselona'da daha iyi performans sergilemeliyim"

Red Bull Racing pilotu Sergio Perez, Kanada'daki başarısız hafta sonunun ardından Barselona'da iyi bir hafta sonuna ihtiyacı olduğunu belirtti

Ezel Tan
Third placed Sergio Perez, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme after the Sprint

Third placed Sergio Perez, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme after the Sprint

Fotoğraf: Alexander Trienitz

Son yarışlarda beklentilerin altında kalan ve iyi sonuçlar alamayan Perez, Kanada GP sonrasında Milton Keynes'teki fabrikaya giderek yoğun çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların karşılığını İspanya'da almak istediklerini belirtti.

Perez, "Kanada'daki başarısızlıktan sonra Barselona'da gerçekten iyi bir hafta sonuna ihtiyacım olduğunun farkındayım."

"Bazen baştan başlamanız gerekir ve biz de Montreal'den sonra bunu yaptık."

"Milton Keynes'teki fabrikaya gelip, takımla birlikte çalıştım ve araçtan en iyi verimi almak için neyin daha iyi yapılabileceğini belirlemeye çalıştım."

"Araca güveniyorum ve daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum, şimdi bunu Barselona'da göstermemiz gerekiyor."

"İspanya Grand Prix'sini her zaman sevmişimdir, burada kendimi evimde hissediyorum. Bu pisti iyi biliyorum, RB20 hızlı olmalı, yani her şey bize bağlı."

"Her şeyi doğru yapmalı ve mümkün olan en iyi sonuçları almalıyız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

 

 

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