Perez: "Benim için sezonun dönüm noktası Barselona yarışıydı"
Sergio Perez, Barselona'daki İspanya Grand Prix'sinin, kendisi adına "olumsuz bir dönüm noktası" olduğunu söylüyor.
Max Verstappen, Katar Grand Prix'sinde arka arkaya üçüncü dünya şampiyonluğunu elde edebilir. Hatta her şey yolunda giderse bu başarıyı cumartesi günü bile yakalayabilir.
Diğer tarafta Sergio Perez, ikinciliğini korumaya çalışmakla meşgul ve bitime altı yarış kala 177 puan geride.
Meksikalı pilot perşembe günkü basın toplantısında şöyle konuştu: "Max bu yıl harika bir iş çıkardı."
"Diğer tüm sürücülerden tamamen farklı bir seviyede performans gösterdi ve buna büyük saygı duyuyorum."
"Performansı gerçekten etkileyici."
"Tam olarak nasıl fark yarattığını söylemek zor ama her hafta sonu fark yaratıyor."
"Onun için hava koşullarının nasıl olduğunun önemi yok, araca her zaman muazzam bir güven duyuyor."
"Bunu sonuçlarda da görebilirsiniz."
"Kendime bakacak olursam, Barselona yarışı bu F1 sezonunun dönüm noktası oldu. O andan itibaren hafta sonlarım eskisinden daha zor hale geldi."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bazen bir hafta sonu çok kolay gelir ve her zaman iki ya da üç adım öndesinizdir fakat Barselona'dan itibaren hafta sonlarım toparlanmaya çalışarak geçti."
"Barselona'dan beri araçla daha fazla mücadele ediyorum."
Bu mücadele Asya'daki çifte yarışa da yansıdı.
Perez, "Asya bu yıl benim için kesinlikle iyi geçmedi."
"Önce Singapur, sonra Suzuka geldi. Suzuka'da neyin yanlış gittiği hakkında çok şey öğrendik. Bence bu hafta sonu her şey çok daha iyi olacak."
"Suzuka'da esas olarak ayar konusunda yanlış gitti, bazı açılardan çok ileri gittik. Şimdi geriye dönüp baktığımızda neyin yanlış gittiğini biliyoruz."
"Umarım bu bilgiyi burada sahip olduğunuz hızlı virajlarda kullanabiliriz." dedi.
Perez kalan yarışlar için hedefini şampiyona ikinciliğini korumak olarak belirledi.
"Bu benim için oldukça önemli çünkü ikincilik şu anda ulaşılabilecek en yüksek seviye."
"Tüm sürücüler bir Formula 1 sezonundan en iyi şekilde yararlanmak ister ve bu yüzden şu anda 2. sırayı almak için elimden geleni yapıyorum."
"Ayrıca sezonu iyi bir şekilde bitirmek de gelecek yıl için önemli olacak."
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