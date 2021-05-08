Perez, Barselona sıralama turlarında omuz sorunu yaşamış

Perez, Cumartesi günü Circuit de Barcelona-Catalunya'da gerçekleştirilen sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalmayı başardı, ancak seansı sekizinci sırada tamamladı ve takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.9 saniye ardında kaldı.

Meksikalı pilot, sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunda, aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Son turunda ise sadece Fernando Alonso ve Lando Norris ikilisini geçerek ancak sekizinci olabildi.

Fakat Perez, sıralama turlarından sonra yaptığı açıklamada, seans boyunca giderek daha kötü bir hal alan omuz sorunu nedeniyle zorlandığını, bunun da kötü performansına katkıda bulunduğunu belirtti.

Perez, "Bugün zorlandım ve kendi açımdan, %100 seviyemdeymiş gibi hissetmedim."

"Sıralama turlarında omzumla ilgili bir sorunum vardı ve tüm seans boyunca kendimi kötü hissediyordum."

"Fakat takımla görüştüm, her şeyi gözden geçirdik ve yarın %100 seviyemize geri dönmeliyiz."

"Sıralama turları ilerledikçe omzumun durumu daha da kötüye gidiyordu ve bununla daha da mücadele etmem gerekiyordu." dedi.

Perez, takımın neler olduğundan %100 emin olmadığını söylerken, yarın gerçek formuna dönebileceğinden %100 emin olduğunu ekledi.

Perez, "Sadece kötü bir gündü, gün boyunca iyi bir tur atmadım."

“Sıralama turlarının ilk bölümü iyi görünüyordu, ancak bundan sonra herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Dediğim gibi %100 seviyemde değildim, bu yüzden sıralama turlarında araçtan en iyi şekilde yararlanmak çok zordu.” dedi.

Bu, Perez'in ikinci bölümde elendiği Bahreyn sıralama turlarından bu yana Red Bull'la en kötü ikinci sıralama turları sonucu oldu.

Fakat Perez, Red Bull RB16B aracına tamamen güvenmesinin ve hız kazanmaya başlamasının bir "zaman meselesi" olduğunu ekledi.

"Genel olarak iyi bir gün ve iyi bir hafta sonu değildi. Kendi açımdan kötü bir iş yaptım."

"Fakat geçmişe baktığımızda, her şeyin bir araya gelmeye başladığını, özellikle temponun var olduğunu, uzun sürüşlerdeki temponun var olduğunu görebiliyoruz. Sadece performansım üzerinde çalışmalıyım."

"Sadece aracı biraz daha fazla tanımam gerekiyor, bu çok önemli."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B spins during qualifying Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images