Perez: "Bakü'yü tekrarlamak istiyorum"

Sergio Perez, Bakü'de gerçekleştirilen hem sprint hem de ana yarışı kazanarak şampiyonada Max Verstappen ile arayı kapatmıştı.

Miami öncesi konuşan Meksikalı pilot "Miami'deki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve Bakü'de gösterdiğimiz rekabet seviyesini koruyabilmemizi umuyorum."

"Geçen hafta sonu direksiyon başında kendime gerçekten çok güveniyordum; Tüm parçaları bir araya getirebildiğimiz iki mükemmel yarış çıkardık."

"Her zaman sezon başında tutarlı bir performans sergilemeniz gerektiğini söylerim, ki bu durum Bakü'de işe yaradı."

"Son yarışmamız nasıl çalışmamız gerektiğinin harika bir örneğini gördük ve ekibim inanılmaz bir performans sergiledi."

"Miami'deki yarış fiziksel olarak sezonun en zorlu yarışlarından biri, bu yüzden hazırlanmak için çok çalıştım."

"Sıcak hava performansı etkiliyor ve pilotlar iyi performans göstermek için hafta sonunun bu özelliğiyle başa çıkmak zorunda." dedi.

Verstappen de Miami için sabırsızlandığını söyledi.

"Miami'deki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fiziksel olarak zor bir pist. Geçen yıl çok sıcaktı, bu nedenle bu tür koşullara karşı hazırlıklı olmalıyız. Kesinlikle kolay olmayacak, pistin kendisi oldukça zor, bu yıl organizatörler asfaltı yeniden kapladılar, bu yüzden hızımızı nasıl etkileyeceğini göreceğiz."

"Taraftarlar bu hafta sonu için özel bir renk düzeni geliştirdiler. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum!"

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool