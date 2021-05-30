Perez, Bakü'de güçlü bir yarış geçirmeyi umuyor

Sergio Perez, Monako sıralama turlarını dokuzuncu sırada tamamlamasına rağmen yarışta iyi bir stratejiyle dördüncü sırada finiş görmüştü.

Bu yılki en iyi performanslarından birini sergileyen Perez, Monako hakkında şöyle konuştu: "Monako'da özellikle cumartesi günkü kötü sıralama turlarından sonra nihayet iyi bir sonuç aldığım için mutluyum."

"Psikolojik anlamda çok zor bir yarıştı. Monako'da bariyerlere çarpmadan aracı limitlerine kadar sürmek her zaman çok zor. Ne zaman zorlayıp, ne zaman zorlamayacağınızı öğrenmek çok önemli. Başarının anahtarı bu."

"Yarışta elde ettiğimiz sonuç takımı oldukça motive etti. Şimdi aynı başarıyı yeniden elde etmeye çalışacağız fakat sezonun sadece beşinci yarışının geride kaldığını ve gidilecek çok fazla yarış olduğunu unutmamalıyız."

Perez, Bakü yarışı için de sabırsızlandığını da ekledi.

"Bakü'deki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve sıralama turlarında iyi performans gösterebilmeyi umuyorum. Yarış temposu anlamında en iyilerle beraber orada olduğumuzu zaten gördük. Fakat sıralama temposunu geliştirmemiz (kendisinden bahsediyor) gerekiyor ve sonra her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum."

"Şampiyonada önde olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Gerçekçi olmamız ve sadece beş yarış tamamladığımızı hatırlamamız gerekiyor. Şu anda hangi pozisyonda olduğumuz önemli değil. En önemlisi Abu Dabi'de sezonu nasıl bitirdiğimiz. Son aylarda yaptığımız gibi işimize odaklanmamız gerekiyor."