Formula 1
Perez: “Ayarlarda denediğimiz hiçbir şey istediğimiz sonucu vermedi”
Katar GP’ye son sıradan başlamaya hazırlanan Sergio Perez, antrenman seanslarında yaşanan ayar karmaşası ve mekanik sorunlar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Kas 2026 13:35
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Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Katar hafta sonunun sıralama turlarında takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın gerisinde kalarak 22. ve son sıraya yerleşen Sergio Perez, cuma gününden bu yana araç üzerinde verimli iyileştirmeler yapamadıklarını ifade etti.
Üçüncü antrenman seansında araçta ağırlıktan kaynaklanan ciddi bir denge sorunu yaşadıklarını ve sıralama turları için bildikleri eski bir ayara dönmek zorunda kaldıklarını ifade eden Perez, şunları söyledi: "Hafta sonu tam bir felaket. Her seansta bir sorun yaşadık.”
“Birinci antrenmandan üçüncü antrenmana kadar araçtaki problemler yüzünden hiç veri toplayamadık ve ayarlarımızı da iyileştiremedik. Denediğimiz hiçbir şey istediğimiz sonucu vermedi.”
Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
“Üçüncü antrenman seansında araçta büyük bir çapraz ağırlık sorunu vardı, bu yüzden test edebileceğimiz başka bir şey de kalmadığından bildiğimiz eski bir ayara geri döndük. O ayar da sıralama turları için ideal değildi, aracın arkası aşırı derecede kayıyordu.”
“En azından artık sorunun ne olduğunu biliyoruz ve ne yapılabileceğimizi göreceğiz, umarım yarış bizim için iyi geçer."
"Bu hafta sonu, operasyonel olarak ne kadar geride olduğumuzu bize çok sert bir şekilde hatırlattı. Sezon içinde buna benzer hafta sonları geçirmiştik ama genel olarak burası bizim için ayrı bir zorlukta."
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- Motorsport.com Ekibi
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