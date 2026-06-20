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Formula 1 İspanya GP

Perez: “Avusturya'ya büyük güncellemeler getireceğiz”

Cadillac’ın deneyimli pilotu Sergio Perez, Avusturya’da piste çıkacak büyük güncelleme paketiyle orta gruptaki mücadeleye dahil olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

2026 sezonunda gridin yeni takımı olarak yer alan Cadillac, geride kalan yedi yarışın ardından şampiyonada henüz puanla tanışamayan tek üretici konumunda bulunuyor. 

Sergio Perez, Monako Grand Prix’sinde yarışı 10. sırada tamamlayarak takıma tarihi ilk puanını getirse de yarış sonrası hatalı start gerekçesiyle aldığı ceza, bu pozisyonu Aston Martin pilotu Fernando Alonso’ya kaptırmasına neden olmuştu.

Bu şanssızlığa rağmen Cadillac, son yarış hafta sonlarında özellikle Aston Martin'e karşı saf tempo anlamında daha güçlü bir görüntü çizerek gelişim sinyalleri verdi. Ancak aracın en büyük zayıflığı, aşırı lastik aşınması olmaya devam ediyor.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Barselona’da elde edilen verilerin ardından basına konuşan Sergio Perez, lastik performansındaki ani düşüşü şu sözlerle değerlendirdi: "Ne zaman 15 turdan daha uzun bir bölüm tamamlasak, lastik performansında devasa bir düşüşle karşılaşıyoruz ve çok zorlanıyoruz.” 

“Bunun tam olarak neyden kaynaklandığını çok iyi anladık ve nasıl çözebileceğimiz konusunda net bir fikrimiz var; ancak bu süreç birkaç yarışımızı alacaktır.” 

“İyi olan şu ki sorunu biliyoruz. Barselona, nerede eksik olduğunuzu size en net gösteren pisttir, bu yüzden orada yarışmak bizim için pozitif bir veri kaynağı oldu."

Tüm teknik kuralların sil baştan yazıldığı 2026 sezonu tam anlamıyla bir geliştirme yarışına sahne oluyor. Takımların rakiplerine kıyasla piste getirdiği daha verimli iyileştirmeler, güç dengelerini bir anda değiştirebiliyor; nitekim Ferrari ve Lewis Hamilton’ın İspanya’da elde ettiği başarı da bunun en taze örneği olmuştu.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Takım arkadaşı Valtteri Bottas’a kıyasla dayanıklılık sorunuyla daha az karşılaşan Perez, yarış mesafelerinden elde ettikleri verilerin çok değerli olduğunu vurguladı. Meksikalı pilot, Avusturya beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Takım adına iyi bilgiler topluyoruz. Şimdi bu durumdan en iyi şekilde yararlandığımızdan emin olmalıyız.” 

“Avusturya'ya büyük güncellemeler getireceğiz ve bu paketin bizi orta gruptaki mücadeleye dahil etmesini umuyorum."

Bu paketin Barselona’da yaşanan tüm lastik sorunlarını çözüp çözmeyeceği sorulduğunda ise Perez dürüst bir yanıt verdi: "Hayır, tamamen çözmeyecek. Ancak durumu kesinlikle iyileştirecektir.”

“Umuyorum ki bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağımız yer Silverstone olacaktır."

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