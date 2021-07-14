Perez: "Avusturya'da yaşananlardan dersler çıkardım"

Avusturya Grand Prix'si Sergio Perez adına pek de iyi geçmedi. Meksikalı pilot, sıralama turlarında üçüncü sırada yer alsa da, Lando Norris'in kendisini pist dışına itmesiyle geriye düşmüş ve kendisi de Charles Leclerc'i pist dışına ittiği için iki ayrı zaman cezası almıştı.

Avusturya'daki yarışın sorulması üzerine Perez şöyle dedi: "Doğrusu benim günüm değildi, olanlardan dersler çıkardım ve pozitif olan şeylerin çoğunu aldım."

"Zorlamaya devam etmemiz gerekiyor ve şu anda sadece bu hafta sonuna odaklanıyorum, ileriye bakıyorum, Silverstone'da tekrar pist çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Tüm taraftarları da pistte göreceğim için çok heyecanlıyım ki Silverstone'un atmosferi her zaman etkileyicidir. Umarım takım üyelerimizin aileleri de yarışı izlemeye gelirler ve güzel bir yarış hafta sonu geçirirler."

"Pozitif hissediyorum ve tamamen bu hafta sonu için motive oldum, umarım tekrar podyuma çıkabiliriz."

"Formula 1 için yeni yarış formatını geçmek de ilginç olacak. Takım olarak yeni yarış formatını anlamak için çok fazla çaba sarf ettik. Bu hafta sonu çok fazla hazırlık ve uygulama yaptık. Herkes için çok farklı bir durum olacak, kesinlikle heyecan verici ve umarım sıkı çalışmaların karşılığını alırız."

Mercedes, bu hafta sonu yapılacak yarışa yeni güncellemeler getirecek ve ileriye doğru gitmeyi umuyorlar.

Mücadelenin yakın olup olmayacağı sorusuna Perez, "Evet, öyle olacağına inanıyorum ve Mercedes'in güncellemelerden bahsettiğini biliyoruz, bu yüzden bu hafta sonu çok güçlü olacaklarına eminim. Elbette elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım tekrar zirveye çıkabiliriz. Bakalım neler olacak!" cevabını verdi.