Pérez: "Avustralya'da oldukça rekabetçi olacağız"
Dördüncü sezon öncesi test gününün ardından Sergio Pérez, RP20'nin rekabetçi göründüğünü ve Melbourne'de iyi bir konumda olacaklarını söyledi.
Meksikalı pilot Sergio Pérez, testler boyunca iyi bir performans ortaya koydu ve çarşamba günü yapılan dördüncü test gününde de bir kez daha ilk üç içerisinde yer almayı başardı.
Mercedes'in 2019 konseptini benimseyen Racing Point, her ne kadar tartışılıyor olsa da yeni sezona oldukça iyi bir pozisyonda başlayacak gibi görünüyor.
Perez de ilk yarıştan itibaren güçlü olacaklarını düşünüyor.
Meksikalı, “Rekabetçiyiz. Bu her zaman için olumlu bir şey, ancak önümüzdeki iki gün içinde herkes daha fazla performans göstermeye başladığında nerede olduğumuz hakkında daha iyi bir fikrimiz olacak. O zaman daha iyi bir tabloya sahip olacağımızı düşünüyorum. Araçta geliştirilmesi ve anlaşılması gereken çok fazla şey var. Ama iyiyiz ve bence iyi bir gün oldu."
“İlk günden itibaren aracın çok iyi bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz, gerçekten çok fazla potansiyel var. Ama hiç şüphesiz herkes gelişti."
"Geride kalan dört günün ardından bence Melbourne'da iyi göreceğimizi düşünüyorum ve bence ilk günden itibaren rekabetçi olacağız."
"Bazılarının aracımıza taktığı lakapların hiçbirisi umurumda değil, karşılaştırdıkları diğer araç gibi (Mercedes) çalıştığı sürece durum iyi."
“Araca her bindiğimde bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün çok rüzgarlıydı. Ama çok fazla bilgi ile olumlu bir gün oldu. Şimdi son günümüz olan cuma gününe hazırlanmalıyız ve Avustralya'ya mümkün olduğunca hazırlıklı gitmeliyiz." dedi.
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Pérez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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|Editör
|Luis Ramírez
Pérez: "Avustralya'da oldukça rekabetçi olacağız"
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