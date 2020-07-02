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Formula 1 / Son dakika

Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin

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Perez, Aston'un 2021'de büyük takımlarla mücadele edebileceğinden emin
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Tem 2020 16:14

Racing Point pilotu Sergio Perez, 2021'de yürürlüğe girecek olan bütçe sınırıyla birlikte üç büyük takıma karşı savaşabileceklerini düşünüyor.

2014 yılında başlayan turbo hibrid döneminden bu yana Mercedes, Ferrari veya Red Bull dışında hiçbir takım yarış kazanamadı. Bundan ötürü de adeta bir 'A / B Sınıfı' oluştu.

Ancak 2021'den itibaren 145 milyon dolarlık bütçe sınırı başlayacak ve bu rakam ilerleyen yıllarda 135 milyon dolara kadar inecek. Ayrıca geride kalan takımların daha fazla rüzgar tüneli kullanmasına da izin verilecek.

Racing Point, düşük bütçesine rağmen son derece iyi araçlar üretebilen takımlardan bir tanesi ve gelecek yıl Aston Martin'in fabrika takımı haline gelecekler.

Perez, İngiliz ekibin gelecek yıl iyi bir performans sergileyip, üç büyük takıma karşı savaşabileceğini düşünüyor.

Perez şunları söyledi: “Takım Kesinlikle gelecek için iyi bir konumda yer alıyor."

“Bence herkes geçmişte sahip olduğumuz sınırlı bütçeyle neler başardığımızı gördü. Son derece başarılı olduk."

"Bence şimdi Aston Martin'le çalışmak ve bir sonraki adımı atmak için her şey hazır. Açıkçası ilk üç takımla savaşmak büyük bir adım olacak. Ama bütçe sınırı herkesin birbirine yaklaşmasını sağlayacak ve onlarla mücadelede olabileceğimizden hiçbir şüphem yok."

Babası hem Racing Point'i hem de Aston Martin'i yöneten Lance Stroll şunları ekledi: “Bence ileriye doğru gitmek için büyük bir potansiyel var. Takım harika bir pozisyonda."

“Sabırsızlıkla bekleyeceğim çok fazla şey var. Bence parlak bir gelecek var ve bu, herkes için çok heyecan verici."

“Bence takımdaki enerji hiç olmadığı kadar iyi. İnsanlar gerçekten geleceği sabırsızlıkla bekliyor."

“Ama şu anda buradayız, Avusturya'dayız, yeniden yarışmak harika ve önümüzde büyük bir sezon var."

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Alex Kalinauckas

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